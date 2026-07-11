La Casa de Cultura de Ábalos acoge una exposición sobre Martín Fernández de Navarrete

Nacido en Ábalos en 1765, Martín Fernández de Navarrete desarrolló una intensa trayectoria al servicio de la Marina española, la investigación histórica y la vida política. Participó en diversas campañas navales y desempeñó importantes responsabilidades durante el reinado de Carlos IV y la primera mitad del siglo XIX.

Su prestigio como historiador se consolidó con la publicación de la monumental colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, una obra de referencia para el estudio de la expansión marítima española. Miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española, realizó una aportación decisiva al conocimiento de la navegación y de los descubrimientos españoles.

Junto a su labor historiográfica, su pensamiento político y territorial influyó de manera significativa en la configuración de la identidad riojana contemporánea. Por ello, su figura continúa siendo un referente imprescindible para comprender tanto la cultura ilustrada y liberal española como los orígenes del provincialismo riojano.

Considerado el padre del provincialismo riojano, Martín Fernández de Navarrete defendió la unidad, la identidad y la autonomía administrativa de La Rioja frente a las provincias vecinas. Su principal aportación en este ámbito fue la Carta de un riojano a un señor diputado a Cortes, obra en la que expuso sus planteamientos durante el periodo de las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal.