Otro día de incendios forestales y agrarios en La Rioja

Varias llamadas de particulares al Centro de Coordinación Operativa SOS RIOJA 112 han alertado de incendios de carácter forestal en las localidades de Ayabarrena (Ezcaray), Ventas Blancas y Santa Engracia y otros de carácter agrario en Arnedillo, Treviana, Hormilla y Zarratón. Se ha procedido a la movilización inmediata de numerosos recursos para la extinción de estos. En las labores de extinción han participado para los diferentes incidentes Bomberos del CEIS, Bomberos de Logroño, efectivos de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de la Rioja, con Agentes Forestales, retenes de Bomberos Forestales, dos Autobombas Forestales, Bulldocer y Helicoptero con cuadrilla CARIF. Tambien han colaborado un helicóptero de Burgos con cuadrilla y Fuerzas de Seguridad con Guardia Civil. Se ha constituido el Puesto de Mando Avanzado (PMA), con ERIE Logística y ERIE Iluminación del Gobierno de La Rioja y dos recursos sanitarios de Cruz Roja Española en el incendio de Ezcaray.

Los incendios, pendientes de medición y confirmación oficial, han afectado en el término municipal de Ayabarrena (Ezcaray) a unas 16 hectáreas de matorral y arbolado (Activo), en Ventas Blancas 500 m2 de pasto, aulaga y finca lleca; en Santa Engracia de Jubera a unos 500 m2 de matorral, boj y zarza; en Arnedillo 2000 m2 de robledal, en Treviana unas 20 has de incendio agrario, en Hormilla 1 ha de rastrojo y 0,5 has de viña con daños en infraestructuras y en Zarratón se ha reavivado un incendio agrario sin relevancia.

Destacar que el incendio de Ayabarrena (Ezcaray) se encuentra en estado Activo, en extinción, con un total de 80 personas actuando en el incendio. Con dos Técnicos de la Dirección General de Medio Natural desplazados al incendio y tres Técnicos de la D.G. de Medio Natural y dos técnicos de Protección Civl desplazados al CECOP SOS Rioja 112.