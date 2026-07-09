Sajazarra volverá a brindar con la Cata Canalla el próximo sábado 1 de agosto

Considerada La cata mas bonita de La Rioja, la V edición se presenta con 6 vinos, 5 aperitivos y un postre únicos creados por los restaurantes más innovadores de la región.

La Plaza del Castillo de Sajazarra será el escenario, el próximo 1 de agosto, de una nueva edición de la Cata Canalla, una cita que se ha consolidado como una de las propuestas enoturísticas más originales de La Rioja. El evento comenzará a las 21:15 horas y reunirá a 132 asistentes en un entorno privilegiado, junto al castillo del siglo XV y bajo el cielo nocturno de uno de los Pueblos Más Bonitos de España.

La velada ofrecerá un recorrido por seis vinos de Rioja Alta, seleccionados para la ocasión, acompañados de cinco aperitivos y un postre preparados por establecimientos de la zona. Cada propuesta gastronómica estará pensada para realzar las características de los vinos mediante un cuidado maridaje.

Las bodegas participantes son: Bodega Temerario, Bodegas Tarón, Bodega Hnos. Peciña, Bodega Señorío de Libano, Bodegas Tobía, Bodega Alonso & Pedrajo. Las propuestas gastronómicas corren a cargo de Restaurante Arrope, Asador Ochavo, Restaurante Lumbre, Restaurante La Vieja Bodega, Asador Aker y Restaurante Alboroque.

La cata será conducida por José Ramón Jiménez, conocido como «El Educador en Vinos», quien guiará a los participantes a lo largo de la experiencia junto a las bodegas participantes.

El arte no solo se enseña… se siente

Por eso la Cata Canalla te invita a participar en el concurso «El Arte en tu Copa». Durante la experiencia, te facilitan todos los elementos de inspiración necesarios para que dejar volar la creatividad.

¿Cómo participar? Crea una obra durante la cata, toma la fotografía y envíala por mensaje privado a la cuenta de Instagram: @catacanallasajazarra.

El gran premio: Un lote exclusivo compuesto por una caja de 6 botellas (una de cada bodega participante) y el exclusivo delantal de la Cata Canalla.

Además del apartado gastronómico y enológico, la organización cuidará la ambientación con una iluminación especial y una selección musical que contribuirán a crear una atmósfera única. Las entradas, limitadas por el aforo, saldrán a la venta el 18 de julio a las 10:00 horas a través de la plataforma Entradium.