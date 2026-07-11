El PSOE denuncia que el Gobierno regional no ha resuelto todavía la convocatoria para que los ayuntamientos contraten a personas desempleadas

Los socialistas exigen al Ejecutivo que convoque de forma inmediata las ayudas para contratación de agentes de empleo y desarrollo local.

El diputado regional Ricardo Velasco ha alertado sobre “la falta de políticas activas de empleo del Gobierno de La Rioja y su impacto en los ayuntamientos”. Y esto es algo que “observamos en la falta de convocatoria de ayudas a los ayuntamientos y mancomunidades para prestar el servicio de agente de empleo y desarrollo local, y la tardanza en la convocatoria y resolución de las ayudas para contratación a desempleados por parte de las entidades locales, así como la importante reducción de cuantías”.

Velasco ha denunciado “la desidia del Gobierno de La Rioja en el ámbito del empleo”. Así, por ejemplo, el servicio de agente de empleo y desarrollo local en municipios como Santo Domingo o la Mancomunidad del Moncalvillo “no se presta desde hace más de un año por la falta de convocatoria de la subvención”.

Además, “no se han resuelto las ayudas para la contratación de desempleados por parte de los ayuntamientos”. El diputado regional ha recordado que “esto es algo que ya denunciamos en el Parlamento de La Rioja, porque estas ayudas se han convocado tres meses después de lo habitual y con una cuantía que es menos de la mitad que la de 2025”.

Ricardo Velasco ha dicho que lo más grave es que estamos a 8 de julio “y todavía no se han resuelto estas ayudas”. Y esto tiene consecuencias porque los ayuntamientos “no podemos contratar personal que nos permite realizar actuaciones en el ámbito turístico, cultural o medioambiental”. Estos trabajadores “realizan labores de apoyo administrativo en verano, permiten la limpieza y desbroces de nuestros municipios y otras muchas actuaciones tan importantes para nuestros pueblos”. El diputado socialista ha recordado que estas subvenciones “son imprescindibles para la inclusión laboral de los desempleados y, también, suponen un gran impulso para las obras y servicios locales”.

Velasco ha acusado al Ejecutivo de “incumplir el Plan de Formación y Empleo de La Rioja”. Esto se traduce “en la falta de ayuda a nuestros municipios y en la nula inserción de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables”.

Y esta “nefasta gestión, unida a la de otros ámbitos, ha provocado que seamos la peor Comunidad Autónoma en la evolución de los datos de empleo”. Y, lo más preocupante, ha añadido Velasco es que “no estamos ante un dato coyuntural, sino estructural, ya que mientras en España el último año ha bajado el desempleo el 5%, en La Rioja ha subido el 2%”.