Ecologistas en Acción de Haro reivindica refugios climáticos frente a las olas de calor

El sábado 18 de julio a las 10 de la mañana, Ecologistas en Acción de Haro saldrá desde la Plaza de la Paz en una bici-marcha urbana bajo el lema “Por un Haro con refugios climáticos” para reivindicar la necesidad de adaptar la ciudad a la actual crisis climática.

«Tras un inicio de verano de récord en temperatura, Ecologistas en Acción continúa con su campaña de adaptar la ciudad a la crisis climática con una nueva bicicletada. Bajo el lema “Por un Haro con refugios climáticos”, el colectivo reivindica la necesidad de adaptar la ciudad con urgencia para soportar las cada vez más intensas, frecuentes y duraderas olas de calor.

“En el mes de junio se han registrado en España más de mil muertes relacionadas con las olas de calor que estamos sufriendo. Ha sido el junio más letal desde que comenzase el registro en 2015, según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Ministerio de Sanidad. Y probablemente, estamos ante el verano más fresco de los que nos quedan por delante”. Según recientes declaraciones del neurólogo Federico Castillo, médico del Hospital San Pedro, en Urgencias se detectan con cada vez mayor frecuencia “pacientes con patologías previas que empeoran o que sufren más deshidratación o incluso les empeora la epilepsia”.

Aunque el calor extremo afecta a todos, golpea especialmente a grupos vulnerables, como son las personas mayores, personas enfermas, embarazadas, menores y personas con pocos recursos. El grupo ecologista denuncia que la emergencia climática “es una cuestión de salud pública e inclusión social, y requiere de una respuesta urgente por parte de las administraciones”.

Como ya explicasen en su informe “Haro frente a la crisis climática: propuesta para una transición verde de la ciudad”, el grupo ecologista demanda un cambio total en el diseño urbanístico. “Actualmente, el paisaje urbano está dominado por materiales como el asfalto, el ladrillo y el hormigón, que emiten de noche el calor absorbido durante el día en lo que se conoce como “efecto isla de calor”. En las calles apenas hay aceras con sombra pues muchas no tienen árboles, y las que los tienen, estos conservan una copa muy reducida por podas anuales agresivas. Además, hay muy pocas fuentes funcionales y que los bancos son escasos, apareciendo mayoritariamente al sol. A esto hay que añadir que el diseño de nuestra ciudad sigue dedicando demasiado espacio público (alrededor del 70%) a la circulación y el estacionamiento de coches, en detrimento de los peatones que quedan relegados a caminar bajo el sol abrasador por aceras minúsculas».

Por todo ello, consideran “es urgente actualizar el obsoleto Plan Urbanístico que maneja el

ayuntamiento para dar respuesta a la emergencia climática que estamos padeciendo.

Necesitamos renaturalizar Haro con más espacios verdes que cumplan la importante función de refugios climáticos. Los refugios climáticos son espacios adaptados que garantizan un ambiente fresco, descanso, agua potable y acceso gratuito durante las olas de calor. Estos deben ser de carácter público para que todas las personas puedan acceder independientemente de su renta o nivel económico. Reconvertir las plazas en espacios de sombra con árboles de grandes copas que formen doseles, y acondicionarlas con bancos y fuentes es una acción sencilla que el equipo de gobierno local debe poner en práctica de forma inmediata. Además, debe dotar de arbolado frondoso y cuidado a todas las calles haciendo de éstas corredores verdes, para garantizar a los habitantes el desplazamiento a pie en condiciones térmicas saludables”.

Recientemente el consistorio municipal ha vuelto a colocar toldos en las calles de la Herradura para evitar la fuerte insolación. Sin embargo, el grupo cree que “unos toldos en solo dos calles no son la solución. Se necesita mayor superficie de suelo permeable y más árboles por toda la ciudad, pues gracias a su capacidad de retención hídrica, se reduce la temperatura ambiente de forma considerable”. Como ya han advertido en anteriores ocasiones, “los árboles crecen lentamente y se necesita dedicar un mayor presupuesto para plantar ejemplares grandes y atender a su mantenimiento. No hay tiempo que perder”.

La bicicletada partirá de la Plaza de la Paz el sábado 18 de julio a las 10 de la mañana. Como novedad, a las 9:30 se ofrecerá la posibilidad de realizar la ITV de las bicicletas a aquellos usuarios que deseen una revisión técnica de sus vehículos. El itinerario será breve, sencillo y sin apenas desnivel, apto para todos los públicos. En esta ocasión y “a falta de refugios climáticos urbanos”, el recorrido finalizará en el Parque de Fuente El Moro, por lo que desde la organización animan a los participantes a “traer su almuerzo para cargar las pilas juntos y combatir el calor”.

Una vez más, el grupo ecologista espera “despertar del letargo” al equipo de gobierno local en su papel decisivo frente a las olas de calor, y animan a toda la ciudadanía a participar en esta actividad en la que reivindicar “un Haro más fresco y habitable para todos», concluyen.