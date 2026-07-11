Un motorista de 60 años resulta herido grave en una colisión en Haro
Varios conductores han comunicado a SOS Rioja 112, una colisión frontolateral entre un turismo y una motocicleta, ocurrida en la carretera N-124, a la altura del punto kilométrico 40, dentro del término municipal de Haro.
Como consecuencia del accidente, ha sido necesario interrumpir temporalmente la circulación en la vía para posibilitar el aterrizaje del helicóptero sanitario, ante la previsión inicial de realizar el traslado aéreo del conductor de la motocicleta, un varón de 60 años que presentaba lesiones de gravedad, a un centro hospitalario de Vitoria. No obstante, tras la valoración realizada en el lugar por el equipo médico, se ha determinado más adecuado para el paciente, su traslado por vía terrestre al Hospital Universitario de Txagorritxu, en Vitoria.
Por otra parte, en el turismo implicado viajaban cinco personas. Una de sus ocupantes, una mujer de 47 años, ha resultado herida y ha sido trasladada inicialmente al Centro de Salud de Haro. Tras su valoración, se ha determinado su posterior traslado al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.