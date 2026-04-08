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11 de noviembre de 2026, fecha en la que finaliza la concesión de la AP-68

11 de noviembre de 2026, fecha en la que finaliza la concesión de la AP-68

Por Radio Haro
8 abril, 2026
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La concesión de la autopista concluye el 11 de noviembre de 2026, desde ese momento se tendría que dejar de pagar peaje para transitar por La Rioja, Navarra y Aragón. No así en el tramo vasco, donde se mantendrá el peaje para labores de mantenimiento de la vía.

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