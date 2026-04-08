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Un herido en la colisión de un camión y una furgoneta en la N-232 en Cenicero

Un herido en la colisión de un camión y una furgoneta en la N-232 en Cenicero

Por Radio Haro
8 abril, 2026
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Es un implicado en el accidente el que avisa a SOS Rioja de que ha habido una colisión entre un camión y una furgoneta en la carretera N-232, punto kilométrico 428, que pertenece al municipio de Cenicero. Un hombre de 28 años es trasladado al Hospital San Pedro.

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