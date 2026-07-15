El IRJ estrena el primer Campo de Voluntariado Itinerante del Camino de Santiago en La Rioja

Ocho jóvenes procedentes de seis comunidades autónomas recorrerán hasta el 25 de julio el Camino Francés a su paso por La Rioja para crear contenidos audiovisuales que acerquen su patrimonio histórico, cultural y paisajístico a otros jóvenes.

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, ha dado la bienvenida a las participantes del primer Campo de Voluntariado Itinerante del Camino de Santiago en La Rioja, la principal novedad del programa de Campos de Voluntariado 2026. Las ocho jóvenes, procedentes de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Andalucía, permanecerán en La Rioja hasta el próximo 25 de julio para recorrer el Camino Francés a su paso por la región y crear contenidos audiovisuales destinados a difundir entre otros jóvenes su patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

Tras la recepción institucional en la sede del IRJ, las participantes han iniciado la programación del campo con una primera sesión formativa y un recorrido por el casco histórico de Logroño, punto de partida de una experiencia que les permitirá conocer algunos de los principales enclaves patrimoniales vinculados al Camino de Santiago mientras elaboran un proyecto audiovisual que recogerá el recorrido.

Durante los próximos días, las jóvenes realizarán las etapas Logroño-Navarrete, Navarrete-Nájera, Nájera-Santo Domingo de la Calzada y Santo Domingo de la Calzada-Grañón, documentando con fotografías, entrevistas y grabaciones los paisajes, monumentos y recursos patrimoniales que encontrarán a lo largo del itinerario.

El programa incluye, además, visitas y actividades para profundizar en el conocimiento del patrimonio riojano, como el recorrido por la Feria Nacional de Alfarería y Cerámica (N.A.CE.) que se celebra estos días en Navarrete, donde participarán también en un taller de alfarería; la visita al Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla, y el descubrimiento de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y de la figura del santo vinculada al Camino.

Una vez completado el recorrido, el grupo regresará a Logroño para afrontar la fase de edición y posproducción del material grabado. El 24 de julio presentarán en la sede del IRJ el proyecto audiovisual realizado durante estos días, que recogerá la experiencia vivida y ofrecerá una mirada joven sobre el Camino de Santiago a su paso por La Rioja.

De esta forma, este campo de voluntariado combina el conocimiento del patrimonio riojano con la convivencia entre jóvenes de diferentes comunidades autónomas y el uso de herramientas audiovisuales y redes sociales como vehículo para divulgar el Camino de Santiago entre las nuevas generaciones. A través de esta experiencia, las participantes conocerán de primera mano uno de los principales referentes culturales de La Rioja mientras desarrollan competencias vinculadas a la comunicación digital, el trabajo en equipo y la creatividad.

Una oferta de 125 plazas para impulsar el voluntariado juvenil

El Campo de Voluntariado Itinerante del Camino de Santiago forma parte del programa de Campos de Voluntariado 2026 del Instituto Riojano de la Juventud, que este verano ofrece 125 plazas distribuidas en siete proyectos desarrollados en distintos municipios riojanos. Además de esta iniciativa, la programación incluye dos campos medioambientales y un campo intergeneracional en Alfaro, un campo de recuperación del patrimonio etnográfico y acondicionamiento urbano en Lumbreras, un campo medioambiental centrado en la conservación de la biodiversidad en Herce y un campo arqueológico en el yacimiento de Contrebia Leucade. Todos ellos se desarrollan con el objetivo de fomentar entre los jóvenes la participación en proyectos de interés social, la conservación del patrimonio y el conocimiento del territorio a través de experiencias de convivencia y aprendizaje.