El Gobierno de La Rioja destina 3,4 millones de euros para financiar servicios en las cabeceras de comarca

La inversión prevista en Alfaro, Arnedo, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada y Torrecilla en Cameros ha subido en casi 300.000 euros en lo que va de Legislatura. Capellán subraya la “colaboración, cooperación y la suma de esfuerzos y voluntades con las cabeceras de comarca para ofrecer servicios públicos con la mayor calidad posible y mejorar el bienestar y la vida de todos los riojanos”.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado el incremento de un 9,3% de la financiación que aportará este año el Ejecutivo riojano para la prestación de servicios por parte de las cabeceras de comarca en relación al ejercicio 2023, lo que supone que recibirán un presupuesto total de 3.451.691 euros. Esta cuantía ha subido en 295.084 euros en lo que va de Legislatura, y, en concreto, 34.175 euros respecto a la partida reservada en los Presupuestos de 2025.

Gonzalo Capellán ha firmado esta mañana, en el Palacio de Gobierno de La Rioja, los convenios de cabecera de comarca para 2026 con los alcaldes y alcaldesas de Alfaro, Yolanda Preciado; Arnedo, Rosa María Herce; Cervera del Río Alhama, Álvaro Forcada; Haro, Guadalupe Fernández; Nájera, Jorge Salaverri; Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño; Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez; y la segunda teniente de alcalde y concejala de Calahorra, María Reyes Zapata.

El presidente ha trasladado su agradecimiento “a las alcaldesas y alcaldes de las cabeceras de comarca, no solo por cooperar y colaborar con el Gobierno de La Rioja para ofrecer los mejores servicios con la mayor calidad posible a todos los habitantes que se aglutinan en torno a sus municipios, sino también por el impulso y el desarrollo cercano que hacen cada día con todos y cada uno de sus vecinos”.

A su juicio, “las cabeceras facilitan la presencia del Gobierno de La Rioja en todo el territorio y hemos de aprovechar la oportunidad que tenemos de, entre todos, sumando esfuerzos y voluntades, mejorar la calidad de vida de todos los vecinos a lo largo y ancho de La Rioja”. Asimismo, ha destacado el “papel crucial de las cabeceras que, más allá de la atención que dan a sus ciudadanos, son un lugar de referencia en la prestación de los servicios para muchos otros pequeños municipios de la comarca”.

Por ello, ha resaltado la necesidad de “tener unas cabeceras de comarca fuertes, porque eso da fortaleza y vertebración al conjunto del territorio de La Rioja”, por lo que ha reconocido el “papel estratégico” de estas “ciudades intermedias”. Además, ha explicado que “estos convenios son parte de un apoyo más amplio, de un conjunto de acciones y de otros muchos acuerdos que, de manera bilateral, firmamos a lo largo de la legislatura con cada uno de los municipios para financiar servicios e infraestructuras que los ayuntamientos no pueden atender con fondos propios”.

Nuevas infraestructuras educativas y sociales, y viviendas de alquiler asequible

En este sentido, ha aludido a las 126 viviendas públicas de alquiler asequible que el Gobierno de La Rioja, a través del IRVI, está construyendo por todo el territorio, de las que 27 estarán ubicadas en 2 promociones en Calahorra, 40 en Alfaro, 11 en Haro y 24 en Torrecilla en Cameros. Asimismo, se ha referido a la futura puesta en marcha de una Residencia de Mayores y Centro de Participación Activa –con un presupuesto cercano a los 10 millones de euros– en Torrecilla en Cameros, así como la nueva Unidad de Educación de 0 a 3 años –dotada con 22 plazas–, pensados para dar servicio a las personas mayores y familias del entorno de proximidad de la sierra.

“En Cervera del Río Alhama hemos impulsado una nueva Escuela Infantil –con una inversión superior a 580.000 euros– y un Centro de Día –1,1 millones de euros de presupuesto– para prestar servicios a los habitantes de todo el territorio. El Gobierno de La Rioja está siempre ahí para atender necesidades, para vertebrar los servicios públicos y seguir apoyando a las cabeceras de comarca con el objetivo de que dispongan de infraestructuras que son muy exigentes en la inversión,”, ha concluido.

Preciado reconoce “el firme compromiso municipalista del Gobierno regional”

Por su parte, la alcaldesa de Alfaro ha asegurado que “hoy es un día importante” para las cabeceras de comarca” y ha reconocido el “firme compromiso municipalista del Gobierno de La Rioja” ante “el esfuerzo económico que supone que, desde el año 2023, haya incrementado la inversión destinada a estos convenios en un 9,3%”.

Para Preciado, “cada año se constata la estrecha y fuerte colaboración entre el Gobierno de La Rioja y las cabeceras de comarca, que jugamos un papel decisivo como catalizadores de una colaboración intermunicipal que permite afrontar retos inmediatos, como la despoblación o el envejecimiento del mundo rural”. Por último, ha apuntado que “para Alfaro es un apoyo económico importante con el que contamos a la hora de hacer nuestros presupuestos y que forma parte de nuestros recursos para mejorar servicios y ofrecer más calidad de vida a nuestros ciudadanos”.

Salaverri: “Ser cabecera no es una etiqueta, es una responsabilidad territorial”

Por su parte, el alcalde de Nájera ha indicado que las cabeceras de comarca “no sólo atendemos a nuestra propia población, sino que somos el punto de convergencia de los pueblos de alrededor. Llegamos adonde ellos no pueden llegar por sí mismos en materias como educación, sanidad, comercio y gestión administrativa”.

“Si no diésemos estos servicios, los ciudadanos tendrían que recorrer muchos más kilómetros para lo más básico. Una función real que no se refleja en ningún padrón, porque atendemos a la población flotante, se mantienen infraestructuras por encima de la población empadronada y servicios que, de no ofrecerse en las cabeceras, no se darían cerca de la gente que los necesita”, ha indicado Salaverri.

Para finalizar, ha enfatizado que “ser cabecera de comarca no es una etiqueta, es tener una responsabilidad territorial. Cada euro de este convenio, se traduce en un servicio que va más allá de la localidad que lo recibe”.

Objetivos del Fondo de Cooperación Local

Estos acuerdos de colaboración, que están enmarcados en el denominado Fondo de Cooperación Local, reflejan el firme compromiso municipalista del Ejecutivo de Gonzalo Capellán, y evidencian su modelo territorial, uno en el que todos y cada uno de los 174 municipios son igual de importantes, pero en el que los núcleos de población intermedios están llamados a jugar un papel decisivo en el corto plazo, como catalizadores de una colaboración intermunicipal fundamental para afrontar retos inmediatos, como el de la despoblación o el envejecimiento del medio rural.

Convenios de cabeceras de comarca 2026

Municipio Población (2025) 2026 (€)

Alfaro 9.923 – 429.425

Arnedo 15.140 – 617.898

Calahorra 25.367 – 978.557

Cervera 2.237 – 145.952

Haro 12.167 – 527.589

Nájera 8.336 – 381.217

Santo Domingo 6.441 – 308.654

Torrecilla 474 – 62.399

Total 80.085 – 3.451.691

Estas cantidades se calculan con la aplicación de una fórmula de reparto que tiene en cuenta una parte fija, cuya cuantía global asciende a 1.019.000 euros, y otra variable en función de la población, que es de 30,376363 euros por habitante.

Tal y como figura en el texto del convenio, cada Ayuntamiento destinará los recursos procedentes de esta participación en el Fondo de Cooperación Local de La Rioja a financiar operaciones corrientes y de capital vinculadas a la prestación de los servicios reconocidos como competencias propias de los municipios, gastos que deberán imputarse obligatoriamente al Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2026.