El Ayuntamiento de Haro y el Gobierno de La Rioja lanzan una campaña de prevención de alcohol y conducción durante las fiestas

Dos monitoras especializadas recorrerán los aparcamientos y zonas de mayor afluencia para informar a los ciudadanos, distribuir folletos y entregar alcoholímetros desechables homologados.

El ayuntamiento de Haro colaborará este año con la Sección de Adicciones del Servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados de La Rioja con la campaña de información y sensibilización dirigida a prevenir los riesgos y daños asociados al consumo de alcohol, con especial atención a la relación entre alcohol y conducción.

En Haro tendrá lugar el día 27 de junio, de 11:30 a 14:30 h. en las zonas de aparcamiento o de concentración de gente con motivo de las fiestas.

Dos monitoras específicamente formadas realizarán labores de información y sensibilización, distribuirán folletos informativos sobre el consumo de riesgo y entregarán alcoholímetros desechables homologados.