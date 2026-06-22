La rectora Eva Sanz participa en el acto de graduación de los estudiantes de la Universidad de la Experiencia del curso 2025–2026 en Logroño, Haro y Arnedo

Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, participa en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja, en el acto académico de graduación de la Universidad de la Experiencia.

Junto a la rectora, asisten al acto Cristina Flores Moreno, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria; Pilar Montañés Muro, directora de la Universidad de la Experiencia; y Diego Luis Mimbrero, director–gerente de la Fundación de la UR.

Además, acuden José Antonio Oteo, viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias; Patricia Sainz Campo, concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad; Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicología de La Rioja; Iker Mugruruza, director de Banca de Instituciones CAIXABANK en La Rioja; así como Sandra Rodríguez, concejala de Participación Ciudadana, Empleo, Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Arnedo.

La Universidad de la Experiencia es el programa de formación de adultos de la Universidad de La Rioja que, en el curso 2025–2026, ha contado con 597 estudiantes matriculados en las sedes de Logroño, Haro y Arnedo –de los que se gradúan 55–, así como en Calahorra y Santo Domingo de la Calzada.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, los ayuntamientos de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y de la Obra Social de laCaixa.

(Foto de archivo)