SANTO DOMINGO DE LA CALZADA PRESENTA UN VERANO CALCEATENSE 2026 CON MÁS DE UN CENTENAR DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Cultura, turismo, juventud y deporte protagonizan una programación que llenará de actividad la ciudad durante más de dos meses

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha presentado este viernes el programa del Verano Calceatense 2026, una completa programación de actividades culturales, turísticas, juveniles y deportivas que llenará de actividad la ciudad durante más de dos meses.

La presentación ha contado con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Óscar Reina, la concejala de Juventud, Ainara Gordo, y la concejala de Deportes, Virginia Metola, quienes han destacado el carácter transversal de un programa diseñado para todos los públicos y orientado tanto a los vecinos como a los visitantes que se acerquen a la ciudad durante los meses estivales.

Durante su intervención, Óscar Reina ha subrayado la apuesta del Ayuntamiento por combinar tradición, patrimonio y actividad cultural, destacando algunas de las citas más relevantes del verano como las celebraciones de San Juan, el Festival de Magia “Santo Domingo Enigmático”, los conciertos de verano de la Banda Municipal de Música, el III Encuentro de Gigantes y Cabezudos o las fiestas de la Virgen de la Plaza y San Roque.

La programación cultural incluye además numerosos espectáculos infantiles y familiares repartidos por distintos espacios de la ciudad, así como una nueva edición del Curso de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno, una cita ya consolidada dentro de la agenda cultural calceatense.

En el ámbito turístico, el Ayuntamiento continuará apostando por las rutas teatralizadas, las visitas guiadas y diferentes experiencias destinadas a poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Santo Domingo de la Calzada.

Asimismo, el concejal de Cultura y Turismo quiso destacar especialmente la celebración de una nueva edición de “Los Milagros del Santo”, una de las actividades más emblemáticas del verano calceatense, agradeciendo públicamente el trabajo y la dedicación de la Asociación Los Milagros del Santo y de todas las personas que participan en esta representación histórica.

Por su parte, la concejala de Juventud, Ainara Gordo, presentó las actividades dirigidas especialmente a los jóvenes y a las familias. Entre ellas destacan la tercera edición de Calceatronic, así como los ciclos “Los Miércoles con Sabor” y “Los Jueves con Ritmo”, que volverán a ofrecer propuestas gastronómicas y musicales en distintos espacios de la ciudad.

Gordo también destacó la importancia de servicios como la ludoteca y el campamento de verano, que se desarrollarán entre el 23 de junio y el 4 de septiembre, facilitando la conciliación familiar durante el periodo estival.

La programación deportiva fue presentada por la concejala Virginia Metola, quien detalló la amplia oferta de actividades organizadas para este verano, entre las que se incluyen cursos de natación, Pilates, Yoga, Zumba, Aquagym, Santo Domingo Activo, Ponte en Forma, entrenamientos en circuito y actividades al aire libre como barrancos, rutas senderistas, surf, jornadas de playa y diferentes talleres relacionados con la salud.

El programa deportivo se completa además con competiciones y eventos como los torneos de vóley, pádel, ajedrez, tenis de mesa y petanca, además de citas ya tradicionales como la Subida a Sampol o la Carrera Popular de San Roque.

Durante su intervención, la concejala de Deportes aclaró también que la temporada de baño de las Piscinas Municipales se desarrollará entre el 20 de junio y el 30 de agosto, precisando que esta circunstancia no afecta a las tarifas de entradas y abonos, ya que los precios vienen determinados por la correspondiente ordenanza municipal y responden al conjunto de servicios prestados durante la temporada.

Los representantes municipales coincidieron en destacar que el Verano Calceatense 2026 vuelve a ofrecer una programación amplia, equilibrada y de calidad, capaz de combinar cultura, tradición, juventud, turismo y deporte, contribuyendo a dinamizar la vida social y económica de Santo Domingo de la Calzada durante los meses estivales.

El programa completo puede consultarse en la página web municipal y en los diferentes canales de información del Ayuntamiento.