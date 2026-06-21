El IES Rey Don García de Nájera, reconocido por su labor educativa en memoria de las víctimas del terrorismo

El IES Rey Don García de Nájera ha sido distinguido por la Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo (ARVT) con el Reconocimiento a la Participación Destacada y Continuada en el programa ‘Memoria y Prevención del Terrorismo’, por su compromiso sostenido con la educación en valores democráticos y la memoria de las víctimas.

El galardón distingue la implicación del centro en una iniciativa que permite al alumnado conocer de primera mano las consecuencias de la violencia y reflexionar sobre la importancia de la convivencia y los derechos humanos, una actividad que el instituto desarrolla de forma continuada desde el curso 2017-2018, cuando acogió una de las primeras charlas celebradas en La Rioja.

El centro participa desde el curso 2017-2018 en este programa educativo, a través de charlas en el aula con víctimas del terrorismo, Estas actividades se complementan con visitas al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, donde los estudiantes profundizan en los valores de memoria, dignidad, verdad y justicia.

A lo largo de los últimos años, el centro ha mantenido una participación continuada en esta iniciativa, impulsada por el Departamento de Geografía e Historia, con el objetivo de acercar al alumnado la realidad del terrorismo y fomentar una cultura de paz, memoria y convivencia.

El director del centro, Antonio Hernández Lobo, ha señalado que “este reconocimiento pone en valor el trabajo que venimos desarrollando desde hace años para formar ciudadanos comprometidos con la memoria y los valores democráticos” y ha destacado que “el contacto directo con las víctimas y las visitas al Memorial son herramientas pedagógicas fundamentales para el alumnado”.

La entrega del reconocimiento tendrá lugar el próximo 17 de octubre de 2026, en Logroño, en el marco de las XVI Jornadas Anuales de Reconocimiento y Memoria a las Víctimas del Terrorismo, organizadas por la ARVT.

El IES Rey Don García de Nájera ha reiterado su intención de mantener su participación en este programa y seguir promoviendo iniciativas educativas orientadas a la convivencia y el respeto a los derechos humanos.

Concluye Hernández Lobo diciendo que “esta distinción es, en realidad, un reconocimiento colectivo a toda su comunidad educativa —profesorado, alumnado y familias— que ha participado y apoyado estas iniciativas a lo largo del tiempo.”