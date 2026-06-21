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La caída de un rayo provoca un incendio en una finca de cereal sin cosechar en Santo Domingo

La caída de un rayo provoca un incendio en una finca de cereal sin cosechar en Santo Domingo

Por Radio Haro
21 junio, 2026
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Varios particulares informan a SOS Rioja de un incendio en una zona agraria situada junto a la LR-111, en el punto kilométrico 21, en el término municipal de Santo Domingo de la Calzada.

Tras la intervención de los recursos actuantes, los Bomberos informan de que el incendio se habría originado como consecuencia de la caída de un rayo. El fuego ha afectado a aproximadamente 6 hectáreas de cereal sin cosechar. No se han registrado daños personales.

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