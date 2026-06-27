Los Bomberos sofocan el incendio de un pabellón agrícola en Huércanos

Comunica un particular a SOS Rioja el incendio de un pabellón agrícola en la calle Padre Tomás Gallarta de Huércanos. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado a maquinaria diversa y herramientas, no a la estructura de la edificación.