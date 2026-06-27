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Los Bomberos sofocan el incendio de un pabellón agrícola en Huércanos

Los Bomberos sofocan el incendio de un pabellón agrícola en Huércanos

Por Radio Haro
27 junio, 2026
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Bomberos

Comunica un particular a SOS Rioja el incendio de un pabellón agrícola en la calle Padre Tomás Gallarta de Huércanos. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil.

No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado a maquinaria diversa y herramientas, no a la estructura de la edificación.

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