Cazado a 173 Km/h en un tramo limitado a 70 en Cuzcurrita de río Tirón

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser detectado circulando a una velocidad muy superior a la permitida en un tramo de la carretera N‑232, comprometiendo gravemente su propia seguridad y la del resto de usuarios de la vía.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos de vigilancia y control de velocidad que el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desarrolla de manera permanente en la comunidad autónoma, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo y reducir la siniestralidad vial.

Los hechos tuvieron lugar en el punto kilométrico 460,900 de la N‑232, dentro del término municipal de Cuzcurrita de Río Tirón. En ese lugar, un cinemómetro instalado en un vehículo radar de la Agrupación de Tráfico registró a un turismo de la marca Mercedes circulando a 163 km/h, pese a que la señalización vertical limitaba la velocidad máxima del tramo a 70 km/h.

Una vez interceptado el vehículo e identificado su conductor -un varón de 55 años, vecino de Madrid-, los agentes le informaron de la gravedad de los hechos e instruyeron diligencias como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al superar en más de 80 km/h la velocidad máxima permitida en una vía interurbana. Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial.

Este comportamiento está tipificado en el artículo 379 del Código Penal, que contempla penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno a cuatro años.

Llamamiento a la responsabilidad y controles permanentes

El exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores concurrentes en los accidentes de tráfico más graves, al reducir de forma significativa el tiempo de reacción del conductor, aumentar la distancia de frenado y multiplicar la gravedad de las lesiones en caso de colisión. Circular a velocidades muy superiores a las permitidas convierte cualquier imprevisto en una situación de alto riesgo.

Por ello, la Guardia Civil en La Rioja recuerda que los dispositivos de control de velocidad permanecen activos de forma continuada durante las 24 horas del día, especialmente en aquellos tramos con mayor concentración de accidentes o donde se detecta una mayor incidencia de infracciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en la carretera.

Consejos y recomendaciones

• Respete siempre los límites de velocidad establecidos en la señalización vertical. Estos límites no son arbitrarios: responden a un análisis técnico de las condiciones de la vía, la densidad de tráfico y la siniestralidad histórica del tramo.

• Adapte la velocidad a las condiciones reales de la vía: estado del firme, visibilidad, condiciones meteorológicas y densidad de tráfico. La velocidad máxima legal es el límite superior permitido, nunca la velocidad óptima en cualquier circunstancia.

• Recuerde que, a mayor velocidad, mayor es la distancia necesaria para detener el vehículo y mayor la energía cinética liberada en caso de impacto. La probabilidad de que una colisión resulte mortal se multiplica exponencialmente con la velocidad.

• Planifique sus desplazamientos con tiempo suficiente. La prisa es uno de los principales motivos por los que los conductores superan los límites de velocidad, poniendo en riesgo su vida y la de los demás usuarios.