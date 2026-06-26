IU exige al Gobierno de La Rioja que actúe ya ante el abandono de la Residencia de Mayores de Nájera

Sin aire acondicionado en plena ola de calor, con el ascensor averiado desde hace más de dos meses, techos en mal estado y barreras arquitectónicas.

Izquierda Unida denuncia la situación insostenible que se vive en la Residencia de Mayores de Nájera: el aire acondicionado lleva varios días averiado en plena ola de calor, el ascensor no funciona desde hace más de dos meses, hay techos en mal estado y barreras arquitectónicas que ponen en riesgo la seguridad y la autonomía de las personas residentes.

La portavoz de IU en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, ha calificado de “inaceptable” que se mantenga a las personas mayores “asándose de calor y en unas condiciones lamentables”, y ha recordado que “hablamos de personas en muchas ocasiones enfermas y en una situación de vulnerabilidad”.

Para Izquierda Unida, la responsabilidad última recae sobre el Gobierno de La Rioja. “Es muy cómodo señalar a la concesionaria, pero quien decidió poner un servicio público esencial en manos privadas, y quien tiene la obligación de vigilarlo y exigir que se preste con dignidad, es el Ejecutivo de Gonzalo Capellán”, ha denunciado Moreno. “El Gobierno no puede lavarse las manos. Si la residencia está abandonada es porque no controla a la empresa ni le exige que cumpla.”

La formación advierte además de que este deterioro golpea también a las trabajadoras del centro. “Las profesionales de las residencias riojanas ya arrastran unas condiciones laborales precarias, con plantillas ajustadas y sobrecarga de trabajo, y situaciones como esta solo las empeoran. No se puede pedir a las trabajadoras que cuiden con calidad en un edificio que no reúne ni las condiciones mínimas”, ha señalado Moreno, que ha subrayado que cuidar de quienes cuidan es también una obligación de la Administración.

Izquierda Unida reclama la reparación inmediata del aire acondicionado y del ascensor, medidas urgentes frente al calor mientras se resuelven las averías, el arreglo de los techos y la eliminación de las barreras arquitectónicas, además de una inspección que evalúe el estado del centro y depure responsabilidades.