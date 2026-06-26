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Haro con 25,8 grados soporta la temperatura máxima de La Rioja en la noche del 24 al 25 de junio

Haro con 25,8 grados soporta la temperatura máxima de La Rioja en la noche del 24 al 25 de junio

Por Radio Haro
26 junio, 2026
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Haro ha registrado la noche más tórrida de La Rioja. Con 25,8 grados, lo hizo en la noche del 25 de junio. Logroño soportó 24,8 grados y Nájera 23,5.

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