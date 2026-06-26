EmprendeRioja distingue al Grupo Ibérico Izquierdo García por poner en marcha en Nájera una sección destinada a la gestión de eventos

El gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, junto al alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, y a la responsable del Departamento de Creación de Empresas y Atención a Emprendedores de la FER, Rocío Bazán, ha entregado el reconocimiento de Emprendedor del Mes al proyecto empresarial de Juan Alberto Izquierdo y Marcos García, responsables del Grupo Ibérico Izquierdo García, en Nájera.

Izquierdo y García han puesto en marcha en la localidad riojana una sección destinada a la gestión de eventos, que consta de una sala blanca para el corte de jamón a cuchillo y de un servicio de corte y cortadores de jamón para todo tipo de eventos.

Pérez Echeguren ha destacado que la esencia de este proyecto “es promocionar y defender la cultura del jamón, el producto más apreciado de la gastronomía española”. “Aunque podamos pensar que el oficio de cortador de jamón lo puede desempeñar cualquier persona, no es así. Cortar un jamón es un arte que se debe aprender y valorar”, ha apuntado.

“Es una buena noticia que una empresa como Grupo Ibérico Izquierdo García, con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de productos ibéricos de alta calidad en Salamanca, haya decidido innovar y asumir riesgos para materializar una idea, buscando generar un impacto en La Rioja”, ha agregado.

En el marco del programa EmprendeRioja, la ADER ofrece un asesoramiento individualizado a las personas que quieran emprender en La Rioja o que hayan comenzado ya su actividad, y también impulsa jornadas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas vinculadas al emprendimiento