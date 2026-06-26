55 alumnos de la Universidad de la Experiencia se gradúan en el curso 2025-2026

La Universidad de la Experiencia es el programa de formación de adultos de la Universidad de La Rioja que, en el curso 2025–2026, ha contado con 597 estudiantes matriculados en las sedes de Logroño, Haro y Arnedo –de los que se han graduado 55–, así como en Calahorra y Santo Domingo de la Calzada.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, los ayuntamientos de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y de la Obra Social de laCaixa.