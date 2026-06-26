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55 alumnos de la Universidad de la Experiencia se gradúan en el curso 2025-2026

55 alumnos de la Universidad de la Experiencia se gradúan en el curso 2025-2026

Por Radio Haro
26 junio, 2026
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La Universidad de la Experiencia es el programa de formación de adultos de la Universidad de La Rioja que, en el curso 2025–2026, ha contado con 597 estudiantes matriculados en las sedes de Logroño, Haro y Arnedo –de los que se han graduado 55–, así como en Calahorra y Santo Domingo de la Calzada.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, los ayuntamientos de Logroño, Calahorra, Haro, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada, del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja y de la Obra Social de laCaixa.

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Etiquetasuniversidad de la experiencia
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2 comments

  1. Anónimo 26 junio, 2026 at 18:22

    enhorabuena

  2. Anónimo 26 junio, 2026 at 19:08

    Enhorabuena Javi….

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