Los Ayuntamientos convocan un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela

Será el lunes y en estos términos: «Ante la magnitud de la catástrofe provocada en Venezuela como consecuencia de los terremotos, la FEMP llama a los responsables locales a convocar el próximo lunes, 29 de junio, un minuto de silencio a las 12:00 horas, a las puertas de los ayuntamientos y sedes provinciales e insulares, como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano afectado por esta tragedia».

El alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, ya se ha pronunciado y «ese día, a esa hora se guardará un minuto de silencio en la plaza de España de Santo Domingo de la Calzada, en solidaridad a nuestros vecinos Venezolanos así como a todos los que sufren en ese país, rogamos encarecidamente que asista el pueblo calceatense para que reciban nuestro aliento y cariño», concluye.