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Los Ayuntamientos convocan un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela

Los Ayuntamientos convocan un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos de Venezuela

Por Radio Haro
26 junio, 2026
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Santo Domingo de la Calzada

Será el lunes y en estos términos: «Ante la magnitud de la catástrofe provocada en Venezuela como consecuencia de los terremotos, la FEMP llama a los responsables locales a convocar el próximo lunes, 29 de junio, un minuto de silencio a las 12:00 horas, a las puertas de los ayuntamientos y sedes provinciales e insulares, como muestra de apoyo y respeto a las víctimas y en solidaridad con el pueblo venezolano afectado por esta tragedia».

El alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño, ya se ha pronunciado y «ese día, a esa hora se guardará un minuto de silencio en la plaza de España de Santo Domingo de la Calzada, en solidaridad a nuestros vecinos Venezolanos así como a todos los que sufren en ese país, rogamos encarecidamente que asista el pueblo calceatense para que reciban nuestro aliento y cariño», concluye.

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Etiquetasfemp. santo domingo
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