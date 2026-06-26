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Se quema una hectárea de vegetación mixta en una ladera en San Vicente de la Sonsierra

Se quema una hectárea de vegetación mixta en una ladera en San Vicente de la Sonsierra

Por Radio Haro
26 junio, 2026
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San Vicente de la Sonsierra

Comunica un particular a SOS Rioja el incendio de una ladera en las inmediaciones del Parque las Vistillas de la localidad de San Vicente de la Sonsierra. No se han originado desgracias personales. El incendio ha afectado a una hectárea de vegetación mixta.

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