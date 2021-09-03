Haro y Santo Domingo suben a 13 (cada uno) el número de casos activos de coronavirus, Nájera (3) y Ezcaray (8) se mantienen
|03/09/2021
|AGONCILLO
|0
|03/09/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|03/09/2021
|ALBERITE
|0
|03/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|14
|03/09/2021
|ALFARO
|75
|03/09/2021
|ARNEDO
|22
|03/09/2021
|AUTOL
|6
|03/09/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|03/09/2021
|CALAHORRA
|61
|03/09/2021
|CASALARREINA
|1
|03/09/2021
|CENICERO
|2
|03/09/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|03/09/2021
|ENTRENA
|3
|03/09/2021
|EZCARAY
|8
|03/09/2021
|FUENMAYOR
|5
|03/09/2021
|HARO
|13
|03/09/2021
|LARDERO
|7
|03/09/2021
|LOGROÑO
|163
|03/09/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|03/09/2021
|NAJERA
|3
|03/09/2021
|NALDA
|0
|03/09/2021
|NAVARRETE
|17
|03/09/2021
|PRADEJON
|1
|03/09/2021
|QUEL
|0
|03/09/2021
|RINCON DE SOTO
|15
|03/09/2021
|SAN ASENSIO
|0
|03/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|13
|03/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|5