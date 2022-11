La Policía Local de Santo Domingo denuncia que no han recibido «ni una sola llamada» del equipo de gobierno para empezar a negociar

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Los delegados de personal del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (CCOO y CSIF), por medio del siguiente comunicado, quieren explicar a los vecinos del municipio, la situación que, según dicen, va a darse en relación con la Policía Local, a partir de este mes de diciembre:

«Informar que, los representantes del 90% de la plantilla de la Policía Local, comunicaron al Concejal de Personal del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, el pasado día 15 de noviembre en la “Mesa de Seguimiento” las intenciones de dicho cuerpo, el día 16 de noviembre entregándole en mano un comunicado y una propuesta de acuerdo (Ayuntamiento – Policía Local), el día 17 de noviembre mediante registro de ambos documentos por sede electrónica y el día 29 de noviembre durante el turno de preguntas de la “Mesa General de Negociación”, que, dichos trabajadores de la plantilla de la Policía Local iban a dejar de realizar servicios extraordinarios a partir del 01/12/2022, si no se resolvían ciertos problemas de pago de horas extras y del cuadrante de la policía local (su calendario laboral).

Además, el día 29 de noviembre en la MGN, se le preguntó al Concejal de Personal, por los documentos entregados, (ya que aun diciendo en algún medio de comunicación que “tendía la mano a la Policía Local”, nadie nos ha llamado desde el Ayuntamiento para llegar a un consenso), y su respuesta fue, que él no tenía nada que decir sobre esto, depurando responsabilidades, y que acudiésemos al señor Alcalde, además de que si no hay Policía Local ya habrá otros cuerpos para ofrecer seguridad.

También se nos comunicó ese día, al preguntarle al concejal de ciertos problemas que habíamos oído sobre las horas extraordinarias, y no porque nos lo hubiesen contado ni él como responsable del personal, ni el señor Alcalde como máximo responsable de la Policía Local, que las horas extras realizadas durante los meses de septiembre y octubre, tienen “reparos”, desde el departamento de intervención y que la única manera de levantar los mismos es llevándolos al “Pleno”, pero que tendrán que ver las consecuencias jurídicas que pueden darse, antes de

ello, comunicando que no se van a cobrar tales horas extras realizadas por el momento.

Nuestra sorpresa, como se explicó en comunicados anteriores es tal que, ya no es que no se vayan a pagar las horas extras realizadas en tiempo y forma por los policías, sino que ya no se van a poder pagar, a no ser que el “Pleno”, levante esos reparos (“Reparos” llevados a cabo ya que, desde el mes de septiembre, incluido, se ha sobrepasado el 10% de la masa salarial, pero a pesar de ello, se han seguido realizando horas extras).

Asimismo, se nos transmite algo que la plantilla había comunicado al Ayuntamiento, como fue, el no realizar horas extras desde el 01/12/2022 (si no se abonaban horas extras pendientes y se acordaban una serie de mejoras para la Plantilla de la Policía Local). Pues ahora, es el propio Ayuntamiento (Concejal de Personal), el que nos trasmite que no se pueden realizar horas extras a partir del 01/12/2022, por los motivos expuestos, dando lugar a servicios con un solo agente, con el consiguiente peligro que eso conlleva, abandonando el Alcalde la seguridad de sus vecinos y vecinas, y más a partir de estos momentos, en un mes con varios eventos programados (Ferias de la Concepción, conciertos, navidades, etc.), además de jugar con el dinero de sus trabajadores, los cuales no pueden realizar correctamente una adecuada conciliación familiar, los cuales dejaron su casa durante su tiempo libre, para cubrir dichos servicios, no siendo remunerados los mismos.

Por todo ello, queremos comunicar que la plantilla de la Policía Local ha hecho todo lo que estaba en su mano, desde hace ya casi un año que se celebraron las elecciones sindicales, y con especial énfasis este último mes de noviembre, bien de manera particular o a través de sus delegados de personal (CCOO y CSIF), para llegar a una solución por el bien de Santo Domingo de la Calzada, pero ni el Concejal de Personal, ni mucho menos el señor Alcalde, que al fin y al cabo es el máximo responsable tanto del Personal del Ayuntamiento, como de la Policía Local, han realizado una sola llamada para comenzar un dialogo de cara a un consenso por el bien tanto de los trabajadores municipales, y lo que es aún más importante, por la propia seguridad de sus vecinos y vecinas, que son por los cuales deberán de dar las correspondientes explicaciones a la situaciones que se darán y más cuando se necesite asistencia policial y no se le pueda dar de una manera óptima.