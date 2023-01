CCOO y CSIF: «El equipo de gobierno gestiona desde el silencio el Ayuntamiento calceatrense»

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Los delegados de personal del ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada (CCOO y CSIF), por medio del siguiente comunicado, quieren explicar a los vecinos y vecinas del municipio, la situación que continúa dándose en relación con los trabajadores municipales y la plantilla de la Policía Local:

«Decir que los agentes de la Policía Local siguen sin cobrar las horas extras realizadas durante los pasados meses de septiembre y octubre, por los “reparos” que se pusieron desde el departamento de intervención, siendo necesario levantarlos en un pleno para poder cobrarlas, (Ya se celebró un “Pleno”, en el mes de diciembre del año 2022, y no fueron incluidas en el orden del día). A esto hay que añadir, el exceso de jornada realizado por toda la plantilla durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2022, (Exceso del cual dijo el concejal de personal en “mesa de seguimiento”, que se cogería “en tiempo”, dando a entender el escaso conocimiento sobre su concejalía de personal y más concretamente, sobre el convenio de los trabajadores, el cual dice que el tiempo extra trabajado se compensará de manera económica), y determinadas horas a ciertos agentes realizadas el pasado verano, más las resoluciones de alcaldía (Decretos), donde se obligó a varios agentes a realizar horas extras en el mes de diciembre, los días 6-7-8 (También debían realizarse el 10 de diciembre, pero no se hicieron las mismas, sin ninguna explicación al respecto), a pesar de que el ayuntamiento dijo por medio del concejal de personal, que desde el día 01/12/2022 no se podían realizar más horas extras y que se indicaba que era necesario, pero no urgente hacerlas durante las “Ferias de la Concepción”, (Art. 36.2 de la ley 5/2010 de coordinación de Policías Locales de la Rioja, dice que “corresponde a los alcaldes determinar motivadamente las circunstancias especiales de urgencia y necesidad que permitan suspender temporalmente el régimen de descanso y permisos”), días festivos que están programados desde el año anterior, por lo que si son necesarios, pero no urgentes, además de las horas realizadas durante el pasado mes de noviembre (Horas estás, que junto con las del mes de diciembre, también deben incluirse en el orden del día del correspondiente “pleno”, para poder ser abonadas).

Por si esto fuera poco, desde el pasado mes de diciembre el ayuntamiento, debido a su NEFASTA GESTIÓN por parte del equipo de gobierno, tiene a agentes en diferentes turnos realizando sus servicios de manera unipersonal, se rompen servicios de dos agentes para dejar a uno solo, además de darse turnos continuamente, con la Jefatura de la Policía Local, “CERRADA”.

Indicar también, que los problemas se extienden a otros departamentos del ayuntamiento, ya que, no solo no se abonan las horas extras realizadas a los miembros de la Policía Local, si no que también se adeudan, una gran cantidad de horas extras, a los empleados de la “brigada municipal de obras”, por diferentes trabajos realizados, fuera de su jornada laboral (El concejal de personal, comunicó en la correspondiente “mesa de seguimiento”, que debían pasar las mismas por el “pleno”, para poder ser pagadas, hecho que dudamos vaya a ocurrir, vista la forma de trabajar que tiene este equipo de gobierno).

Se han realizado diferentes propuestas, tanto del convenio de los trabajadores, como de relación de puestos de trabajo (Rpt), así como del “calendario laboral de la Policía Local para el año 2023”, además de mostrar interés continuo por temas importantes como la oferta de empleo público 2023, propuestas estas, las cuales no han sido tenidas en cuenta en ningún momento, ni incluidos estos temas en ninguna de las “mesas de negociación” celebradas, a pesar de que se lleva solicitando su inclusión por escrito desde los primeros meses del año 2022, y nunca el ayuntamiento ha contestado a los mismos. Para ser más concretos el equipo de gobierno tiene una propuesta de convenio desde hace más de un año sobre la mesa, de la relación de puestos de trabajo (Rpt), también se le entrego una propuesta y solo sabemos que se ha adjudicado una nueva, a una empresa de Valladolid (Hecho que debería ser comunicado en la correspondiente “mesa” iguiente a celebrar, y se hizo lo nunca visto hasta la fecha, es decir, ponerlo en conocimiento de los delegados de personal el día 10/01/2023 vía telefónica por el concejal de personal del ayuntamiento). Sobre el “calendario laboral de la Policía local 2023”, decir que se entregó personalmente en la correspondiente mesa de seguimiento del día 15/12/2022 una propuesta tanto al concejal de personal, como al oficial – jefe accidental de la Policía Local, también se registró la misma por sede electrónica al día siguiente (Sin obtener respuesta a día de hoy), y se lleva pidiendo su correspondiente negociación así como del resto de temas indicados, desde febrero del 2022 y en ningún momento se ha tenido en cuenta nada en torno a las peticiones de los delegados de personal, comenzando a realizar los integrantes de la plantilla, un calendario realizado por la Jefatura, (Borrador / Propuesta de calendario laboral, comunicado el 23/12/2022, la cual entendemos que deja de ser una “propuesta”, en el momento que comienza a realizarse, es decir, desde el 01/01/2023), hecho por el cual se están estudiando las correspondientes acciones legales.

Indicar que desde el 15/12/2022, todos los trabajadores del ayuntamiento tienen su “calendario laboral 2023”, el cual fue pactado y acordado en la correspondiente “mesa de seguimiento”, por los delegados de personal y el propio concejal de personal, pero la plantilla de la Policía Local, a día de hoy tiene un calendario laboral para el próximo año 2023 “IMPUESTO”, ya que los dirigentes municipales se niegan a pactarlo, y acordarlo, con unas condiciones mínimas, (Indicando que lo debe realizar el Jefe Accidental de la Policía Local como estime oportuno, con unas normas que consideramos no son equitativas y no han sido acordadas en ningún momento, como las presentadas personalmente y registradas por ambos delegados de personal de CCOO y CSIF, en las cuales se piden una serie de mejoras que equiparen a la plantilla con el resto de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja), mostrando su total desconocimiento sobre ello, ya que la Ley 5/2010, de 14 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de La Rioja, en el Título V (Régimen estatutario), Capítulo I (Disposiciones comunes) en el artículo 36, “Prestación del servicio”, y el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, en el artículo 37, opción m, “Materias objeto de negociación”, dicen:

Artículo 36. Prestación del servicio.

1. Corresponde a los Ayuntamientos determinar el régimen de prestación del servicio de los miembros de los Cuerpos de Policía Local, de manera que permitan combinar las exigencias propias de la especificidad del servicio policial con el régimen de descanso y permisos individuales.

2. Corresponde a los Alcaldes determinar motivadamente las circunstancias especiales de urgencia y necesidad que permitan suspender temporalmente el régimen de descanso y permisos previamente establecidos.

3. El establecimiento de la jornada, el horario, los descansos y demás condiciones de trabajo serán objeto de NEGOCIACIÓN con los representantes sindicales, en los términos que establece la legislación vigente

Artículo 37-m. Materias objeto de negociación.

Las referidas al calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Los delegados de personal de CCOO y CSIF seguimos pidiendo, al equipo de gobierno (En concreto al Sr. Alcalde y Concejal de Personal, como máximos responsables de los temas expuestos), explicaciones sobre los acontecimientos que se están dando en relación con todos y cada uno de los trabajadores municipales, y sus derechos, los cuales están en el cajón del olvido desde hace muchos años, y lo que es más importante con la seguridad de todos los vecinos y vecinas del municipio, la cual consideramos que no es la que se merecen. Esta forma de gestionar el ayuntamiento desde el “SILENCIO”, lo único que lleva es a ocultar la verdad y acrecentar aún más los problemas, (Un ejemplo claro, es la entrevista otorgada por el Sr. Alcalde, a un medio de comunicación televisivo, en la cual no hace referencia en ningún momento a los problemas que hay en el ayuntamiento con el personal, hecho que se ha repetido a lo largo y ancho de toda la legislatura). Abran de una vez por todas las dependencias municipales al público, afronten la realidad y siéntense a dialogar por el bien de todos, y dejen de mirar a otro lado ya que, “QUIÉN ALGO OCULTA, ALGO TEME”.