CERMI-La Rioja solicita al Gobierno regional el desarrollo inmediato de la nueva ley de Accesibilidad Universal

El Comité Autonómico de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) La Rioja desea, en primer lugar, agradecer tanto al Gobierno de La Rioja como a todo el arco Parlamentario, la redacción y agilidad a la hora de tener esta herramienta tan importante para la sociedad en general y para las personas con discapacidad en particular, llamada ‘Ley de Accesibilidad Universal’ la cual fue aprobada por unanimidad de todos los diputados de nuestro Parlamento regional. La ley supone un cambio drástico en cuanto al concepto que se tenía de la accesibilidad, ya que hasta ahora, nos guiábamos por la Ley que se aprobó por el mismo Parlamento en el año 1994, que trataba exclusivamente la accesibilidad en materia de dificultad si tenías una discapacidad física. La actual abarca las diversas discapacidades: física, sensorial, intelectual, salud mental y parálisis cerebral, por lo que la convierte en una ley importantísima para las personas con discapacidad, sus familias y asociaciones que velan por su bienestar. Hasta su aprobación, este colectivo de las personas con discapacidad con la participación del CERMI-La Rioja y sus asociaciones miembros, ha trabajado con las distintas Administraciones, pero más con el Gobierno Autonómico, aportando peticiones en un camino que se ha hecho largo, pero que hemos podido alcanzar la meta todos juntos: administración y CERMI convirtiéndolo en una realidad celebrada ampliamente por todos y que pudo plasmarse en el entusiasmo tras ver el resultado de la votación.

Pero al mismo tiempo queremos recordar que la ley es el primer paso, ya que ahora hay que proceder a su desarrollo y dotación económica. Asimismo, desde CERMI-La Rioja “queremos recordar que no solo beneficia a las personas con discapacidad, porque será una ley que afectará positivamente a todos. Estamos hablando de las personas mayores, mamás con sus carritos que necesitan unos espacios e incluso para las personas que pueden sufrir una discapacidad de hoy para mañana o discapacidad temporal”.

Una ley que viene a sustituir la de 1994, que debemos recordar “fue la primera de la que dispusimos ya que no había nada regulado anteriormente, por lo que dicho año se aprobó una ley de Accesibilidad al Espacio Físico. Obviamente esta ley no era suficiente y la actual abarca mucho mejor los problemas de la movilidad reducida pero también aborda la discapacidad sensorial o la intelectual, pero somos conscientes desde CERMI-La Rioja que ahora los políticos deben desarrollarla mediante las herramientas correspondientes: reglamentos, decretos, presupuesto, etc., porque si no, se quedará en nada”.

La propia ley habla de la “creación de una figura que es muy importante. Se trata del Consejo de la Accesibilidad donde nos sentamos personas con discapacidad y la propia administración, lo que va a hacer que podamos trabajar juntos y avanzar más deprisa”. Pero al mismo tiempo solicitamos “a aquellos colectivos que elaboran proyectos que desconocen, que requieran de nuestros consejos para que al final no haya que reestructurar cuando la obra esté terminada”.

Somos conscientes de que hay mucho camino por recorrer, aunque la ciudad de Logroño, a través de su Ayuntamiento, ha trabajado mucho la accesibilidad, pero seguramente no en las poblaciones rurales de esta Comunidad aunque el Gobierno de La Rioja ha lanzado una segunda ronda de subvenciones para la accesibilidad en el mundo rural, que deben aprovechar. Por ello “defendemos que hay que sensibilizar a todo el mundo, de manera especial a los poderes públicos, a la administración y a todos los técnicos que desde la administración o desde sus trabajos profesionales privados intervienen en este proceso”. No puede ocultar CERMI-La Rioja que “hay problemas de accesibilidad en las edificaciones, en la urbanización, transporte e incluso en la comunicación que llega a los ciudadanos. Si bien la edificación está bastante desarrollada aunque no así el problema de accesibilidad en los interiores de las viviendas, que dependen de un Decreto de Habitabilidad de La Rioja que tiene un desfase de 20 años, como menos, respecto a los de otras Comunidades como Navarra o País Vasco. Y sobre el transporte hay que seguir estudiando porque hay una reglamentación que todavía permite y exige un poco más allá”.

Por todo ello debemos concluir desde el CERMI Autonómico que “las ciudades deben ser prácticas para la accesibilidad sin perder lo estético, pero pensamos que nos debemos concienciar todos que para que una persona pueda moverse por un lugar concreto, este debe ser práctico y debemos abandonar la idea de lo bonito. No obstante, estamos muy ilusionados por esta nueva ley para que toda la sociedad siga mejorando”.