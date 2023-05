La Rioja Festival se traslada este sábado a Briones y Casalarreina

La Iglesia de la Asunción de Briones acogerá por la mañana el concierto Aires Gitanos de André Cebrián, solista de flauta de la Scottish Chamber Orquesta, e Irene Alfageme al piano. Por la tarde, el Monasterio de la Piedad de Casalarreina acogerá el repertorio de la soprano Raquel Lojendio acompañada al piano por Chiky Martín.

Tras la inauguración en el Riojaforum a cargo de Sainz-Villegas y sus amigos, el corazón de La Rioja Festival se traslada este fin de semana a localidades de La Rioja. Esta es una de las filosofías del evento organizado por el guitarrista riojano, alma del Festival que este fin de semana se desarrollará en tres escenarios muy especiales de La Rioja Alta: Briones, Casalarreina y San Millán de la Cogolla donde tendrán la oportunidad de disfrutar de relevantes intérpretes nacionales e internacionales de la música clásica.

La doble jornada musical del sábado llegará a Briones por la mañana y a Casalarreina por la tarde. El singular marco de la Iglesia de la Asunción de Briones acogerá el concierto Aires Gitanos para flauta y piano a cargo de André Cebrián (flauta) e Irene Alfageme (piano). Una oportunidad única para escuchar en directo a André Cebrián, actual solista de flauta de la Scottish Chamber Orquesta que se ha desplazado hasta La Rioja para participar en La Rioja Festival. André actuará también mañana viernes en Riojaforum en el concierto inaugural Pablo & Friends y esta misma tarde ofrece una master class en el Conservatorio.

El sábado por la tarde, el Festival se traslada al Monasterio de la Piedad de Casalarreina que acogerá el repertorio de la soprano Raquel Lojendio acompañada al piano por Chiky Martín.

Las entradas para asistir a estos conciertos se pueden adquirir a través de https://lariojafestival.es/ Quienes deseen hacerlo presencialmente las tienen también disponibles en las taquillas habilitadas en el Ayuntamiento de Briones y en la Oficina de Turismo de Casalarreina.

SÁBADO 6 DE MAYO EN BRIONES

• 10:30h Visita guiada al municipio

• 12:30h Concierto en la Iglesia de la Asunción. André Cebrián (flauta) e Irene Alfageme (piano)

• 13:45h Cata de vinos blancos y mercadillo gastronómico en la Plaza de Briones.

PROGRAMA DEL CONCIERTO AIRES GITANOS EN BRIONES

Concierto para flauta y piano

Joseph Haydn (1732-1809)

Rondo gitano, (del Trío para Piano no39)

Béla Bartók (1881-1945)

Danzas populares rumanas

Fritz Kreisler (1875-1962)

Capricho gitano

Franz Doppler (1821-1883)

Fantasía pastoral húngara

Pablo De Sarasate (1844-1908)

Aires gitanos

Antonín Dvořák (1841-1904)

“Canciones que me enseñó mi madre”, (de las Canciones gitanas)

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844-1908)

“El príncipe y la princesa”, (de Scheherazade)

Manuel De Falla (1876-1946)

Danza, (de “La Vida Breve”)

Manuel Infante (1883-1958)

Canción gitana

Miquel Ortega (1963)

Romance de la luna, luna

Franz Liszt (1811-1886)

Rapsodia húngara no2

André Cebrián es en la actualidad solista de Flauta de la Scottish Chamber Orchestra. Tras sus primeras experiencias en jóvenes orquestas como la OJSG, la JONDE, la Britten-Pears o la Gustav Mahler Jugendorchester, inició su carrera profesional en orquestas como la Sinfónica de Galicia, Filharmonía de Galicia, Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Cadaqués, Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orchestra Mozart, Nacional do Porto, Staatskapelle Dresden o Sinfónica de Asturias. Es invitado regularmente como solista de flauta en la BBC Scottish Symphony, Philharmonia Zürich, Royal Scottish National Orchestra, Spira Mirabilis, Sinfónica de Castilla y León, Filarmónica de Gran Canaria, Sinfónica de Barcelona (OBC), Gran Teatro del Liceu, Malaysian Philharmonic o la Orchestra Leonore. André Cebriá no es solo un experimentado músico de orquesta, sino también un apasionado de la música de cámara. Los proyectos a dúo con la arpista Bleuenn Le Friec o con el guitarrista Pedro Mateo González y su paso por el quinteto de viento Azahar Ensemble y el Natalia Ensemble (ensemble sinfónico que fundó en 2013 y del que además fue director artístico y arreglista) le han llevado a más de 100 Festivales por toda la geografía europea. Su carrera como solista le lleva a países como España, Alemania, Polonia, Georgia o Reino Unido junto a orquestas como la Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Dresden Staatskapelle, Scottish Chamber, Georgian Sinfonietta o la Filharmonia Zabrzańska y con directores como Maxim Emelyanychev, Jean-Christophe Spinosi, Zsolt Nagy, Alejandro Posada, Vladimir Jurowski, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Guillermo García-Calvo, Joana Carneiro o Peter Whelan. Realiza sus estudios en su ciudad natal (Santiago de Compostela) y Salamanca con Luis Soto, Laurent Blaiteau y Pablo Sagredo; continuándolos en la Hochschule für Musik Detmold con János Bálint y en la Haute École de Musique de Gèneve con Jacques Zoon.

André comparte su pasión por la música en los numerosos cursos que realiza por todo el mundo así como con las jóvenes orquestas a las que acude cada temporada (JONDE, JONC, OJA, JOGV, OSAV, OSIM, OSAV…). Entre 2013 y 2020 fue profesor de flauta y música de cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón y desde 2020 es profesor de la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said.

Hoy jueves ofrecerá una master class en el Conservatorio de Logroño

Irene Alfageme, piano

La pianista Irene Alfageme, especializada en acompañamiento vocal y música de cámara, realizó su formación en su ciudad natal, Valladolid y prosiguió en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, Royal Academy of Music de Londres y Haute Ecole de Musique de Ginebra. Asiste a las prestigiosas clases magistrales para correpetidores de la Academia Solti-te Kanawa en Roma, Résidence Mozart del Festival d’Aix en Provence y International Lied Masterclasess en Bruselas. Ha colaborado en recitales con cantantes como Bryn Terfel o Plácido Domingo, así como en ensayos a piano con Felicitty Lott, Magdalena Kozena, Iain Bostridge, Angela Denoke o Erwin Schrott, entre otros y directores como Jesús López-Cobos, David Afkham, Josep Pons, Lepold Hager o Vasily Petrenko. Como maestra correpetidora colabora con Hoffmann Theater de Bamberg y Teatro Calderón de Valladolid, donde también realizó la coordinación artística del proyecto Calderón Lírico.

Paralelamente colabora asiduamente con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta y Coro Nacionales de España y es miembro fundador del Natalia Ensemble. Ha ofrecido numerosos recitales como solista y en agrupaciones de música de cámara en Europa, Canadá, Emiratos Árabes, Sudáfrica o Japón, entre salas como el Teatro Real, Teatro Campoamor, Kursaal, Palacio Eskaulduna, Palau de la Música (Barcelona), Fundación Juan March, St. Martin in the Fields, Sala Barceló de las Naciones Unidas (Ginebra), Yamaha Hall (Fukuoka), Hill Side Darayama (Tokio) o Brooklyn Theater (Pretoria). Como solista ha actuado junto a la Amersham Festival

Orchestra, Orquesta Andrès Segovia y Orquesta Sinfónica de León.

Entre sus galardones destacan el Janet Duff Greet Prize, Concurso Ciudad de S. Sebastián, Concurso Ciudad de Manresa, Monserrat Alavedra y Certamen Pedro Bote. Es profesora de repertorio vocal de la Escuela Superior de Canto de Madrid

SÁBADO 6 DE MAYO EN CASALARREINA

• 19.30 horas. Monasterio de la Piedad.

Concierto Raquel Lojencio (soprano) y Chiky Martín (piano).

El concierto estará precedido de una visita guiada al municipio para recorrer el convento, la Iglesia parroquial de San Martín, el conjunto de palacios nobiliarios (Palacio de los Condestables, el Palacio de Pobes, Palacio del Marqués del Puerto…).

PROGRAMA DEL CONCIERTO DE CASALARREINA

Federico García Lorca (1898-1936)

Morillas de Jaén

Café de chinitas

Nana de Sevilla

Anda jaleo

Rodolfo Halffter (1900-1987)

Marinero en Tierra

Carlos Guastavino (1912- 2000)

Bonita rama de sauce

El Sampedrino

Se equivocó la paloma

Pueblito mi pueblo

Pampamapa

Jaime Ovalle (1894-1955)

Azulao

Modinha

PAUSA

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)

Rinaldo “Lascia ch’io pianga”

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Le Nozze di Figaro “Porgi Amor”

Francesco Cilea (1856-1950)

Adriana Lecouvreur “Ecco respiro appena”

Giacomo Puccini (1858-1924)

Madame Butterfly “Un vel di vedremo”

Tosca “Vissi d’arte”

Raquel Lojendio

La versatilidad de la soprano canaria Raquel Lojendio le permite abordar un repertorio tan extenso como Bach, Mozart, Stravinsky, Verdi, Shostakovich o Wagner. Ha trabajado bajo la batuta de maestros como Sir Neville Marriner, Frühbeck de Burgos, Gianluigi Gelmetti, Juanjo Mena, Jun Märkl, Antoni Wit, López Cobos, García Calvo, Víctor Pablo Pérez, Jiri Kout, Christian Zacharias, George Pehlivanian, Vassili Petrenko, Rus Broseta…

Ha actuado con las principales orquestas españolas y en el extranjero con Berliner Philharmoniker, Boston Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Seattle Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai de Torino, Bergen Filharmoniske Orkester, Dresdner Philharmonie, Hamburguer Symphoniker, Orchestra Filarmonica «Giuseppe Verdi» de Trieste y Orchestre National du Capitole de Toulouse entre otras.

Entre su repertorio operístico destacan roles como: Pamina en Die Zauberflöte, Violetta en La Traviata, Donna Anna en Don Giovanni, Morgana en Alcina, Susanna, Il Segreto di Susanna de Wolf Ferrari, Marguerite de Faust, Musetta en La Bohème. Alice Ford en Falstaff… en teatros como el Teatro Verdi de Trieste, Teatro Real de Madrid, Maestranza de Sevilla…

Entre su repertorio concertístico cabe destacar las Sinfonías 2ª, 4ª y 8ª de Mahler, El Sombrero de tres picos de Falla, Ein Deutsches Requiem de Brahms, Muero porque no muero, Menotti, Sinfonía 14ª de Shostakovich, Requiem de Mozart, Carmina Burana de Orff, Christus am Ölberge y Novena Sinfonía de Beethoven, Bacchianas Brasileiras de Villalobos, Die Schöpfung de Haydn, Les Noces de Stravinsky, Maria-Triptychon de Frank Martin, Les Illuminations de Britten… en escenarios como Berliner Philharmonie, Tanglewood Festival, Manchester Bridgewater Hall, Benaroya Hall George Enescu Festival, Bergen Grieg Hall, Teatro municipal de Cali, Toulouse Halle aux Grains, Teatro Colón de Bogotá, entre otros.

Ha grabado para importantes sellos discográficos como Deutsche Grammophon, Naxos, Licanus, Rtve Música y Chandos.

Estudió en el Conservatorio Superior de su ciudad y en el Superior de Música del Liceo de Barcelona con Carmen Bustamante. Ha recibido clases de perfeccionamiento de María Orán y Krisztina Laki.

Lojendio está formada en ballet clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.

Chicky Martín, pianista

Chiky Martín nace en Madrid, en cuyo Real Conservatorio Superior de Música estudia piano con los Maestros María Teresa Fuster y Pedro Lerma, obteniendo el “Premio Extraordinario Fin de Carrera”.

Trabaja con Rosa Sabater, María Curccio, Christopher Elton y Josep Colom en diferentes cursos de interpretación y música de cámara, aunque su verdadera formación camerística le viene de la mano de Félix Lavilla, con quien mantiene una estrecha vinculación profesional.

Ha ofrecido numerosísimos recitales y conciertos en colaboración con prestigiosos cantantes como Teresa Berganza, María Orán, Raquel Lojendio y María José Montiel, y con instrumentistas de la talla de Asier Polo, Aurora Nátola-Ginastera, Michele Arrignon, Reine Flachot, entre muchos otros.

Chiky Martín ha actuado en el Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Sala Tchaikovski de San Petersburgo, Filhamonia Nadorwa de Varsovia, Auditorio Manuel de Falla de Granada y para las Sociedades Filarmónicas de Las Palmas, Oviedo, Zaragoza, La Coruña, Ciclos de Música de Cámara de la Fundación Juan March, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Festival Internacional de Música de Canarias, y en Berlín, Stuttgart, Friburgo, Lisboa, Estambul, Melbourne, Adelaida, Panamá y México.

Realiza una gira de recitales por Australia, junto a Teresa Berganza, que culmina con un memorable concierto en la Sydney Opera House.

Con María Orán ha grabado para EMI dos CD’s con la Obra Integral para canto y piano de Antón García Abril, recibidos con entusiasmo por público y crítica. Y, su último registro, junto a la soprano Raquel Lojendio para IBS Classical lleva por nombre “P’ra você”, CD que ha obtenido un resonante éxito y que incluye canciones de Guastavino, Ginastera, Ovalle, Pagliuchi, Óscar Lorenzo Fernández, Villalobos.