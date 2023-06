AUDIO. El nuevo tripartito de Haro marca por colores las campas de Bilibio para estacionar los vehículos en la Batalla del Vino

Hasta el miércoles 28 de junio, están disponibles en horario de 9:30 a 14:00 hs y de 17:00 a 20:00 horas los permisos para poder acceder a las campas y aparcar los vehículos en la Batalla del Vino, en el Centro Municipal de Cultura. Nos lo ha contado el concejal de Cs, miembro del tripartito, Borja Merino, «sin permiso, no se podrá acceder».

Según informan desde Cultura a los solicitantes de permisos para acceder a San Felices:

1.- Hay habilitadas cuatro zonas con colores diferenciados:

1.1.- CAMPAS INFERIORES (color rojo)

1.2.- CAMPA SUPERIOR (la denominada campa San Miguel) (color Blanco)

1.3.- AUTOPISTA (color amarillo)

1.4.- MERENDEROS, en esta zona se ha dividido así mismo en las denominadas MERENDEROS y MERENDEROS-MESAS (merenderos-mesas es el emplazamiento con mesas asignada históricamente en el lugar más elevado) (color azul)

2.- La presencia de tractores, especialmente a la zona de merenderos está limitada a tractores de pequeño formato (viñedos) o similares, se podrá prohibir el acceso a todo aquel tractor y remolque que presente unas medidas elevadas.

3.- El permiso a tractores para el acceso a las vueltas se debe realizar al final del desfile. Todos los tractores irán seguidos y permanecerán parados a la altura del Museo del Torreón hasta que se hayan dado las vueltas por los romeros y les indique Policía Local la posibilidad de reanudar la marcha.

La normativa genérica está recogida en los permisos:

2.- Los horarios establecidos para este permiso son los siguientes:

2.1.- NO PODRÁ ACCEDER AL RECINTO DENOMINADO CAMPA MÁS TARDE DE LAS 8:30 A.M. (el horario de acceso a Merenderos y autopista es las 8:00 hs)

2.2.- LA CARRETERA DE ACCESO A SAN FELICES QUEDARÁ CORTADA AL TRÁFICO DE SUBIDA A LAS 8:30 A.M.

2.3.- NO ESTÁ PERMITIDA LA BAJADA DE VEHÍCULOS POR LA CARRETERA DE ACCESO A SAN FELICES ANTES DE LAS 9:30 A.M. DEBIENDO UTILIZARSE EL CAMINO DE VILLALBA A ESTE EFECTO ANTES DE ESA HORA, SIN PODER ESTACIONAR EN EL MISMO Y SIENDO EL USO DE ESTE CAMINO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE ASÍ LO DECIDA. 2.4.- LA CARRETERA DE ACCESO A SAN FELICES QUEDARÁ ABIERTA PARA BAJADA DE VEHÍCULOS A LAS 9:30 A.M.

2.5.- PARA DESCARGAR VINO EN LA ZONA DEL CRUCE DE ACCESO A MERENDEROS DEBERÁ HACERLO ANTES DE LAS 7:30 CON BAJADA POR CAMINO DE VILLALBA Y SIN PODER ESTACIONAR EN EL CRUCE NI EL CAMINO.

2.6.- Se atenderá en todo momento las indicaciones del personal de organización, que marcará en su caso el emplazamiento de aparcamiento.

3.- Se solicita que el inicio de la Batalla del Vino sea el de las 9:15 hs, horario históricamente reconocido.

4.- Para un mayor disfrute de la fiesta se solicita no mojar intencionadamente a la charanga.

5.- La ubicación estará supeditada a la organización que en su caso haga la POLICÍA LOCAL / GUARDIA CIVIL, debiendo atender en todo momento sus indicaciones.

De acuerdo a la afluencia de vehículos se contará con la presencia de personas de organización indicando el emplazamiento que deben ocupar los mismos, sus indicaciones tienen que ser respetadas en todo momento.