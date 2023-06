El nuevo tripartito rectifica: «La campa inferior izquierda tiene acceso libre sin permiso»

Desde Cultura señalan que: «Al haberse recibido solicitudes de gente que no había tramitado permiso por acceder históricamente a este punto, se plantea la necesidad de atender este ruego por lo que se produce este cambio de cara a facilitar el acceso a todo aquel que lo desee.

De esta forma la campa inferior izquierda tiene acceso libre sin permiso».

No obstante se insiste en los horario obligatorios para poder acceder:

LA CARRETERA DE ACCESO A SAN FELICES QUEDARÁ CORTADA AL TRÁFICO DE SUBIDA A LAS 8:30 A.M.

NO PODRÁ ACCEDER AL RECINTO DENOMINADO CAMPA MÁS TARDE DE LAS 8:30 A.M. ( el horario de acceso a Merenderos y autopista es las 8:00 hs).

2.3.- NO ESTÁ PERMITIDA LA BAJADA DE VEHÍCULOS POR LA CARRETERA DE ACCESO A SAN FELICES ANTES DE LAS 9:30 A.M. DEBIENDO UTILIZARSE EL CAMINO DE VILLALBA A ESTE EFECTO ANTES DE ESA HORA, SIN PODER ESTACIONAR EN EL MISMO Y SIENDO EL USO DE ESTE CAMINO RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE ASÍ LO DECIDA. 2.4.- LA CARRETERA DE ACCESO A SAN FELICES QUEDARÁ ABIERTA PARA BAJADA DE VEHÍCULOS A LAS 9:30 A.M.

2.5.- PARA DESCARGAR VINO EN LA ZONA DEL CRUCE DE ACCESO A MERENDEROS DEBERÁ HACERLO ANTES DE LAS 7:30 CON BAJADA POR CAMINO DE VILLALBA Y SIN PODER ESTACIONAR EN EL CRUCE NI EL CAMINO