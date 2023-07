Laura Vidaurre: «Llevamos a cabo un ahorro muy considerable de los gastos políticos en el Ayuntamiento de Haro garantizando además la eficacia en gestión»

Sobre la liberación de tres miembros del tripartito y los gastos políticos, la concejala de VINEA, miembro del nuevo tripartito, señala que «va a ser un gobierno bastante más barato y mucho más eficaz.

Los sueldos actuales van a ser de:

40.000 euros brutos para la Alcaldesa

30.000 euros brutos para primer teniente alcalde.

27.500 euros para el cuarto teniente alcalde.

Yo como he prometido desde el primer día voy a trabajar como si fuera liberada pero sin cobrar sueldo. Estos sueldos son con dedicación al 100%.

En el anterior gobierno cobraban en números aproximados: 44.000 la Alcaldesa, y 33.000 euros los otros dos liberados. Pero la cuestión importante es que estos sueldos eran por dedicación al 90%. Una de las razones de la ineficacia.

Además en el nuevo equipo de gobierno se prescinde también de un puesto de confianza que también suponía un gasto importante, el de gabinete de prensa.

Por otro lado a partir de ahora los partidos políticos de un sólo concejal no reciben asignaciones políticas ya que no se consideran grupo municipal.Con esta medida ha habido mucha discrepancia en el Pleno por algún concejal de la oposición, pero VINEA sique apoyando que hay que cumplir la legalidad y que además ese dinero que suponían 2.400 euros al mes tiene que ser dinero para los jarreros y no para hacer campaña».