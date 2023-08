`Por La Rioja´ contesta a `VINEA´ y desvela que el guarda rural contratado por el Ayuntamiento «aún sin dormir, es imposible que cubra tantas horas de trabajo», por lo que se preguntan «¿le debe algún favor?»

Desde Por La Rioja, en una nota de prensa de contestación a VINEA señalan que «lamentamos comunicar que nos va a ser imposible estar callados, como corderitos degollados durante al menos 2 años como nos pide la Sra. Vidaurre, que, por lo visto, saca la rama de la que proviene su partido. Trabajamos por Haro en la oposición, con seriedad, asistiendo y aportando en todas las comisiones, pero como bien dice la Sra. Vidaurre, lo que ella quiere es que estemos callados. Pedirnos en el mismo comunicado que nos quedemos observando lo que hace y luego pedirnos que trabajemos es gracioso y contradictorio.

Solo hemos hecho una pregunta y sigue sin ser contestada: ¿Cuántas horas tiene esa persona ya de contratos en sus otros trabajos?

Puesto que usted no la contesta, hemos trabajado para obtener la respuesta por nuestra cuenta y recabar los siguientes datos. Según estos datos, el guarda trabaja 3577 horas anuales, en 8 cotos distintos. Todo esto sin contar las horas que trabaja en Haro, ni trabajos extraordinarios como batidas de caza.

Porque según los datos, aún sin dormir, es imposible cubrir tantas horas de trabajo. Y usted lo contrata también a él para el Ayuntamiento. ¿Le debe algún favor?

Entendemos que como usted misma siempre dice: “Yo no soy política”. Pero es que, ahora es concejala y por tanto un actor político en nuestra localidad. Y como tal hay que ser profesional de la política y cumplir con la ley de transparencia y ofertar los empleos. Seguimos diciendo que estamos de acuerdo con la creación del puesto, que iba en nuestro programa. Pero lo que no se puede es que con la excusa continua de que no es política profesional, va a casa o a los amigos y les pregunta: ¿A quién contratamos? ¿Conocéis a alguien? Eso será en el sector privado, pero en el público no es así. Y aunque usted no se considere política, que lo es, alguien de este Ayuntamiento le podría haber informado de cómo se deben hacer las contrataciones. A dedo no.

Por otro lado, cuando se llega a un Ayuntamiento no se puede echar por tierra todo lo anterior, aunque no estuviera bien hecho. No se puede agradecer el trabajo y dejar tiradas a unas asociaciones qué tanto bien hacen por Haro. Renueve el convenio y abonen todas las facturas, que han tenido que pagar de sus bolsillos. Porque no habrán salido muy ilusionadas de su encuentro, no solo por las reivindicaciones que hacen constantemente en sus redes, sino también porque han venido a contarnos sus problemas y como se sienten ninguneadas por unos y otros. Insistimos, hay que pedir responsabilidades, que hay que cumplir, renovar los convenios de algo bien hecho y para que puedan continuar con esta gran labor. Y si ya hay sala de congelación, avisen a ASYA porque siguen teniendo gatos congelados en sus congeladores. Siguen atendiendo a cualquier hora, en cualquier momento y pidiendo muy poco para lo que hacen, de hecho y gracias a su gestión, ahora gratis.

Y desde Por la Rioja, y pese a que algunos les moleste, seguimos y seguiremos trabajando por el Haro que queremos», concluyen.