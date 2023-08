`Vinea´ responde a `Por La Rioja´: «Si de verdad ama tanto a Haro, deje trabajar para mejorar la vida de los jarreros»

La formación política «por alusiones, pero sobre todo por informar a los jarreros de la verdad», ha hecho público un comunicado con el que quiere «aclarar varios temas sobre acusaciones que ha realizado el concejal de Por La Rioja sobre mi persona y la del Guarda Rural.

En ningún momento copiamos programas electorales de los demás, tenemos suficiente criterio para gobernar sabiendo lo que el pueblo necesita.

Ante la problemática bien conocida de las colonias felinas en nuestro municipio, damos un paso al frente para poner solución inmediata al problema.

Se habla con el Guarda Rural que ya trabaja en nuestro Coto de Caza y está dispuesto a ayudarnos en todo lo necesario con la ventaja añadida de que si controla el coto y lo conoce bien, a su vez también controla nuestros caminos y nuestro medio rural. Por eso decidimos contratarlo por un periodo de 4 meses para ver si realmente el planteamiento da los resultados esperados.

Me reúno con las dos asociaciones de gatos por separado (ASYA y SPLA) para luego convocar una reunión conjunta con dichas Asociaciones, Policía Local, Alimentadores Voluntarios y la persona que va a ser el responsable de llevar a cabo el método CER 3.0 (Guarda Rural), para entre todos atajar dicha problemática. De esta reunión salimos todos con la ilusión de trabajar conjuntamente ya que tanto asociaciones como alimentadores se encontraban sobrepasados. Como dicho protocolo es de competencia municipal el Ayuntamiento a partir de ahora correrá con los gastos derivados del mismo.

En la anterior Legislatura, el concejal delegado sólo había firmado un convenio con ASYA y SPLA durante 4 meses del año 2021 y les había prometido que iba a firmar el mismo en años sucesivos, cosa que no llevó a cabo. Yo aclaré que no me podía hacer cargo de las promesas del anterior gobierno. También les agradecí a las dos asociaciones y a los alimentadores voluntarios su labor durante este tiempo.

En algo más de un mes hemos conseguido tener conocimiento de todas las colonias que tenemos actualmente, con un protocolo bien definido.

En septiembre proporcionaremos el Curso de Alimentador (en agosto ha sido imposible) para que todo voluntario que quiera acudir pueda posteriormente poseer el Carnet de Alimentador bajo la supervisión del Guarda, sin el cual no podrá dar de comer a ningún gato. Ya disponemos de un espacio municipal que consta de sala de recuperación, material adecuado para el manejo y captura, así como almacenaje de pienso y sala de congelación para posterior incineración. Esta semana ya empezamos a estirilizar gatos.

Este fin de semana el Guarda se ha hecho cargo de un perro extraviado, (labor que hasta ahora se veía obligada a hacer la Policía Municipal en detrimento de sus funciones reales), él lo está tutelando y alimentando hasta que APA Rioja venga a recogerlo, porque nos comentan que están sobrepasados, además de controlar también varios avisperos de avispa asiática que ha encontrado en el municipio. Nos ha proporcionado también una relación de caminos rurales en malas condiciones. Por todo esto y mucho más, no voy a permitir ni que juzguen a esta persona diciendo que no realiza su trabajo, ni que yo no informo y elijo a dedo por tener mayoría absoluta.

Le pediría por favor al Señor que ha hecho estas declaraciones, que si de verdad ama tanto a Haro, deje de criticar y no impida trabajar a las personas que desinteresadamente y humildemente queremos mejorar Haro y la vida de los jarreros.

Así que, no siembre dudas y no critique destructivamente, debería limitarse a observar cómo se hace el trabajo, y en todo caso dar ideas y hacer críticas constructivas y si dentro de un par de años, los resultados no son los esperados, estará en todo su derecho de pedir explicaciones, pero ahora mismo lo único que está consiguiendo es confrontar a la gente y quitar la ilusión de seguir luchando.

Hay mucha gente que nos está dando la enhorabuena por el trabajo realizado y a los que tengan críticas y sugerencias estaré encantada de atenderles personalmente en el Ayuntamiento».

Así concluye el comunicado de la concejala de Vinea en el Ayuntamiento de Haro.