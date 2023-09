La Policía Local de Santo Domingo «continúa con el mismo guión de la legislatura anterior»

La Policía Local de Santo Domingo de la Calzada, por medio de los delegados de personal de CCOO, UGT y CSIF, denuncia en un comunicado «una vez más, la situación por la cual atraviesa, no cambiando nada, a pesar de tener un nuevo alcalde, Don Raúl Riaño García, encargado también de las áreas de personal y la Policía Local.

Son muchas las instancias generales realizadas, solicitando reuniones para comenzar un diálogo por el cual se pueda empezar a enderezar la triste situación por la cual atraviesa el cuerpo, pero ni en la anterior legislatura, ni en esta recién comenzada se ha dado respuesta a ninguna.

Los miembros de la plantilla, siguen sin cobrar gran cantidad de horas extras realizadas, se les ha obligado durante su tiempo libre, el pasado mes de mayo (Fiestas del Santo), a acudir a su puesto de trabajo, mediante “Resoluciones de Alcaldía”, (Como ya sucedió en el año 2022), sin abonarse estas, ya que están reparadas desde el departamento de intervención. Tienen el nivel más inferior de todas la Policías Locales de La Rioja, un calendario laboral impuesto (Que no se ha pactado, acordado y firmado con los representantes laborales), vacantes, que pretenden cubrir de manera definitiva comunicándolo en una “Mesa General de Negociación”, ante la cercanía de los plazos, sin contar con nadie, y no ofertando todas, ya que la Jefatura de la Policía Local, lleva ocupada de manera accidental, durante más de tres años, y lo que es peor, siguen trabajando en multitud de servicios solos, llegando incluso a cerrar en otros tantos, las dependencias de la Jefatura de la Policía Local, con el riesgo que eso conlleva tanto para la seguridad de los agentes como la de los propios vecinos del municipio, respectivamente.

Los delegados de personal, exigimos soluciones urgentes, por eso pedimos a los responsables del cuerpo, Alcalde y Oficial – Jefe Accidental, los cuales están realizando una nefasta gestión, prueba de ello es la situación por la que se atraviesa, se tomen decisiones que cambien el rumbo, que se sienten a negociar ya, para equiparar a esta Policía Local, con el resto de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, abonen lo que se les adeuda a los miembros de la plantilla, no cierren las dependencias de la Jefatura de la Policía Local ni un turno más, no sigan dejando solos en los servicios a los agentes, no esperen a que ocurra cualquier día algo, de lo cual nos tengamos que lamentar y eviten ser protagonistas de ello, ya que de lo contrario se pedirán responsabilidades a los que han permitido llevar al límite a todos y cada uno de los agentes que realizan dichos servicios de manera unipersonal, y recuerden que cada vez que se aproxima un evento, el mismo, no se puede solucionar manipulando a los miembros de la plantilla de Policía Local, y menos indicando que se hace así, porque es de “urgencia y necesidad”, ya que todos y cada uno de los eventos que se celebran en el municipio se saben con mucha antelación que se van a producir, siendo necesarios, sí, pero no urgentes. Y muy importante por el bien de todos, traten de cubrir los servicios, como marca la ley, es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año, de manera “efectiva y permanente”.