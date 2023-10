Asociación del Barrio de la Estación, Bodega Hotel FyA, Criteria y Juan Carlos Ferrando, `Premios Best Of´

Los galardones recayeron en:

Premio Best Of – Arquitectura, Parques y Jardines: Asociación del Barrio de la Estación (Haro, La Rioja)

Premio Best Of – Enoturismo, Arte y Cultura: Bodega Hotel FyA (Navarrete, La Rioja)

Premio Best Of – Prácticas Sostenibles de Enoturismo: Bodegas Izadi (Villabuena de Álava, Álava)

Premio Best Of – Experiencias innovadoras en enoturismo: Bodegas Valdelana (Elciego, Álava)

Premio Best Of – Servicios de enoturismo: Grupo Criteria (Logroño, La Rioja)

Premio Best Of – Restaurantes: Juan Carlos Ferrando (Logroño, La Rioja)

Premio Best Of – Alojamientos: La Casa Cosme Palacio (Laguardia, Álava)

Premio Best Of – Mención Especial: Esférica Rioja Alavesa – Bodegas Ysios (Laguardia, Álava)