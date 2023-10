Los trabajadores de Transporte decidirán este sábado próximas movilizaciones “ante la falta de voluntad e interlocución empresarial en la negociación de un nuevo convenio”

UGT, CCOO, USO y CSIF llaman a participar este sábado, a las 10:30 horas, en una asamblea para decidir su futuro.

Los trabajadores del sector del Transporte de Mercancías y Logística por carretera de La Rioja decidirán este sábado las próximas movilizaciones a desarrollar ante el bloqueo ejercido por CETM y la irresponsabilidad manifiesta de FER y ATRADIS en la negociación del convenio, tras ser declarado nulo el pasado 30 de junio. Una situación insostenible que afecta a cerca de 2.500 personas en La Rioja y que, de no solucionarse, supondría retrotraerse en derechos y condiciones laborales al año 2015 –cuando se encontraba en vigor el anterior convenio-.

Por ello, miembros de CCOO, UGT, USO y CSIF, con representación en la mesa de negociación, han realizado esta misma mañana un llamamiento a todas las personas trabajadoras afectadas por este convenio – en torno a 2.500 personas- para que este sábado, a las 10:30 horas, participen en la asamblea que tendrá lugar en el salón de actos de CCOO. Sobre la mesa, la posibilidad de la convocatoria de huelga ante el callejón sin salida en el que se encuentra la parte sindical, sin interlocución empresarial y sin voluntad alguna de negociación de un nuevo convenio que parta de la situación actual, no de ocho años atrás.

Antecedentes

Cabe recordar que el pasado 30 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dictaba sentencia y anulaba el convenio de Transporte de Mercancías por Carretera correspondiente a los años 2016-2020 tras la demanda presentada por CETM Rioja –una de las asociaciones de transporte registradas en esta comunidad- por entender que la firma no se ajustaba a lo legalmente establecido en materia de representación patronal. Una demanda paradógicamente presentada ocho años después de que comenzara a andar el convenio ahora anulado, como denuncia la parte sindical.

Una vez anulado el convenio, se han producido varias reuniones. En la primera de ellas, celebrada el 6 de julio la patronal acudió absolutamente dividida. Mientras CETM –responsable de esta situación- aseguraba tener voluntad de negociar, ATRADIS y FER expresaron su intención de no hacerlo, evitando dar una solución al convenio anulado.

Así las cosas, tras el verano la parte sindical, en su empeño por solucionar la situación, iniciaron la negociación con CETM que, no obstante, pese a asegurar tener voluntad negociadora, intentó alargar plazos deliberadamente sin una propuesta clara, hasta que el pasado 17 de octubre presentó una reclamación en el registro de convenios para su anulación, en clara contradicción a lo manifestado en la mesa.

Más aún, CETM obvia la línea roja sindical de no negociar desde el convenio anterior y manifiesta que, en ningún caso firmará un convenio con efecto retroactivo al año 2016, lo que supondría una pérdida de derechos laborales, sociales y económicos inasumible para las personas trabajadoras y sus familias. Junto a un escenario de devoluciones de salarios a las empresas en el último año, los trabajadores y trabajadoras tendrían que afrontar una pérdida de poder adquisitivo que oscilaría desde los 3.003 euros de un peón hasta los 3.670 euros anuales de un conductor mecánico, todo ello con un incremento de los precios del 17,9% desde 2016.

Así las cosas, “con una patronal enfrentada, entre unos que no quieren negociar y otros que anulan convenios, los trabajadores y trabajadoras del sector no tenemos otra salida que la movilización”, han indicado esta mañana. “Si la patronal no cede tendremos que tomar medidas urgentes”, advierten, “y si hay que convocar una huelga, iremos a la huelga”.

Por todo ello, “lanzamos un llamamiento a todas las personas afectadas a que asistan a la asamblea porque tenemos que hablar y decidir si paramos el sector del transporte en La Rioja”, han finalizado.