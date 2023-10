La Guardia Civil pide a la ciudadanía que no difundan mensajes siempre que no haya constancia de su veracidad

La Guardia Civil desmiente el intento de secuestro de un niño en Haro, del que RADIO HARO no quiso informar al no poder constatar la veracidad de los hechos.

RADIO HARO conocía que era falso que el supuesto intento de secuestro se hubiera cometido a la salida de uno de los colegios de la ciudad, y que el niño tuviera 7 años. Es más, como no existía denuncia de los hechos en la Guardia Civil, se suponía que el hombre que se ofreció al menor a llevarle a su casa, podría ser un conocido de la familia porque, al parecer, le dijo al niño el nombre de su progenitor: ¿Tú no eres el hijo de ……….., quieres que te acerque a tu casa? a lo que el niño le dijo que no. El hombre era un padre de otro niño que, tras un entrenamiento de fútbol de los menores, le hizo el ofrecimiento.

El hecho se sacó de contexto en un grupo de WhatsApp de padres de un colegio y de ahí, sin confirmar, saltó a algunos medios de comunicación.