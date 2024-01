La Rioja recomienda el uso de mascarillas y defenderá su obligatoriedad solo cuando se alcancen determinados niveles epidemiológicos

La consejera de Salud, tras la reunión telemática y extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, apela a la corresponsabilidad y subraya que en La Rioja no hay incidencia suficiente como para ‘covidizar’ la gripe. El pico máximo de incidencia y asistencia a Urgencias fue de 438 pacientes el pasado 1 de enero, mientras que en la misma fecha de 2023 se registraron 478 asistencias.

La consejera de Salud y Política Sociales, María Martín, ha insistido en la recomendación del uso de las mascarillas en centros sanitarios, sociosanitarios y escolares, así como cuando alguien presenta síntomas y tiene que estar con personas vulnerables. Más allá de la imposición del uso de la mascarilla, que debe estar ligado a picos de incidencia, que sí se han alcanzado en otras comunidades. “Debe fortalecerse la educación y debe ser algo que los ciudadanos de manera corresponsable asuman. No hay incidencia suficiente en estos momentos como para ‘covidizar’ la gripe. No estamos ante una pandemia de covid, estos picos de gripe sucederán siempre. Hay que ser prudentes y basarse en los datos y en la evidencia científica”.

María Martín ha realizado estas afirmaciones al término de la reunión telemática y extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada para unificar criterios para responder al incremento de las infecciones por virus respiratorios que afectan a todos los servicios sanitarios del país.

La consejera ha subrayado el malestar y “enfado generalizado” entre comunidades autónomas con gobiernos de distinto color político “por convocarse esta reunión un viernes por la tarde, ver muchos titulares durante el fin de semana en los medios de comunicación y no recibir el documento sobre el que teníamos que llegar a un acuerdo hasta las 9.45 de hoy, una vez iniciada la reunión. Esta interterritorial llega tarde, en su Orden del Día se habla de cosas que llevan haciéndose muchos años, como por ejemplo los planes de contingencia, tal y como hemos recordado a la Ministra los responsables de distintas regiones”. La no convocatoria previa de las comisiones de Alertas y de Salud Pública, formada por expertos científicos, es otra de las cuestiones que Martín ha afeado al Ministerio.

Del mismo modo, ha apuntado que se ha invitado a la Ministra de Sanidad, Mónica García, a que evite el término “colapso”, ya que, tal y como ha explicado María Martín, “ni una sola de las comunidades ha reconocido colapso en sus sistemas. No es real, ni es verdad, sólo genera alarma porque lo que existe es una saturación como ha existido todos los años cuando entre una semana y otra se duplican o triplican los casos, precisamente para eso están los planes de contingencia”.

“Los datos de gripe A de este año no son superiores a los registrados por la gripe en prepandemia. En La Rioja, los datos de afectados por gripe A son más o menos parecidos a los del año pasado”, ha añadido.

En este sentido, ha recordado que el pico máximo de incidencia y asistencia a Urgencias fue de 438 pacientes el pasado 1 de enero, mientras que el año pasado el pico fue de 566 asistencias y, por ejemplo, el 2 de enero de 2023 se registraron 478 asistencias. “No hemos llegado a límites como para alarmar. No hay colapso porque eso supondría que el sistema se ha roto y no se puede atender, algo que no ha pasado. Lo importante es continuar con la vacunación y seguir aumentando sus tasas de vacunación, que son altas en lo relativo a la gripe A pero más bajas en el tramo de edad hasta los 5 años, ya que alcanza el 17,7%”. A este respecto, la tasa de cobertura en la población mayor de 65 años alcanza el 74%, porcentaje que baja al 70% entre los mayores de 75 años.

La tasa de incidencia de infección respiratoria aguda en nuestra Comunidad alcanzó, según los datos consolidados de la semana pasada, 1.233 por 100.000 habitantes. Esta semana todavía está pendiente de consolidar los datos, que se vigilan hasta la noche del domingo, “pero probablemente haya una estabilización o incluso disminución de estas infecciones”, ha señalado la directora de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez.