VINEA cifra en 80.000 euros el presupuesto del `Carnaval del Vino´ el año pasado

Desde Vinea Haro “apoyamos el cambio de formato del Carnaval del Vino. La repercusión del mismo en los últimos años como todos sabemos, no era el esperado, por lo que hemos hecho una apuesta fuerte, por hacer un Evento que lo puedan disfrutar tanto TODOS los Jarreros como todos los visitantes.

Un evento abierto a todo tipo de público y apoyando y dando la oportunidad al comercio y la hostelería para que también puedan ser partícipes del mismo.

Esta decisión ha sido tomada con ilusión y esperando que siga siendo un referente en cuanto a enoturismo, espectáculo y sobre todo diversión.

Todo cambio genera un riesgo y somos conscientes de ello, por tanto una vez realizado haremos las valoraciones pertinentes.

Está decisión se ha tomado desde la responsabilidad, intentando conseguir un equilibrio entre gasto público municipal y repercusión turística y social.

En cuanto al escenario elegido no tenemos duda de que nuestra Plaza de la Paz va a estar a la altura de las circunstancias y aunque ya no sea un evento “elitista” como defienden concejales de la oposición, no va a dejar de ser un evento elegante , a pesar de no costar los 80.000 euros que costó el año pasado. Así que no queda, más que desear que la climatología nos acompañe y que TODOS podamos disfrutar de un nuevo CARNAVAL DEL VINO diferente y sobre todo muy especial”, concluye la edil Laura Vidaurre.