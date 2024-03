Nájera y Santo Domingo carecen de carteros y en Haro hay dos

Son los datos que baraja el PP que «apuesta por un servicio de calidad de Correos y apoya las demandas de sus trabajadores. Para ello, el Grupo Parlamentario Popular ha conseguido hoy en el pleno de la Cámara que todos los grupos aprueben una Proposición no de Ley para que Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a que este a su vez inste al Gobierno de España a garantizar el servicio postal universal, cubriendo las necesidades de personal de la empresa pública Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, y mejorando la mala organización del servicio, que está causando retrasos en el reparto en las zonas rurales de La Rioja.

Bajo la premisa de que “el servicio postal universal garantiza una recogida y una entrega en el domicilio de cada persona física o jurídica, todos los días laborables, incluso en las zonas alejadas o escasamente pobladas”, el diputado Antonio Eguizábal ha incidido en la tribuna en la idea de que la proposición pretende “beneficiar a todos los riojanos, especialmente a los que viven en los municipios más alejados de las ciudades y también en defender los derechos de los trabajadores”.

Según los datos aportados por el diputado popular que ha defendido esta PNL, “los sindicatos aseguran que faltan unas 30 personas para cubrir todos los puestos vacantes y dar un servicio adecuado a los riojanos”. Esta cifra supondría un déficit de más del 10%. Al problema de falta de personal cabe sumar “una mala organización del servicio por la modificación de los horarios de recepción del correo procedente del centro logístico de Vitoria, lo que supone que el reparto de correos en las zonas rurales se retrase como mínimo un día, llegando incluso a ocho”, ha criticado Eguizábal.

Hay problemas patentes en la ruta de Nájera y comarca, que está sin cartero desde mitad de enero de 2018, “desde que se jubiló el que estaba y cuya vacante no se ha cubierto aún”. En la ruta de Lardero hay otra vacante que tampoco se cubre desde hace semanas. En Haro no se ha cubierto ninguna de las jubilaciones de los últimos años y de siete trabajadores que había antes de la pandemia, se ha quedado en dos. Y en Santo Domingo de la Calzada, de cinco carteros pasaron a tres y ahora no hay ninguno.

Lo que parece claro es que la Sociedad Estatal arrastra unas pérdidas de 1.000 millones de euros en 2023, y se estima que 2024 ha cerrado con otros 400 millones más de déficit, “y esto se debe a la gestión del señor Serrano, amigo íntimo del señor Sánchez, y máximo responsable de la pérdida actual de la empresa de Correos”.

Eguizábal ha censurado además que “hay un desastre directivo, no solo en el gasto de campañas, sino por ejemplo en la compra de un avión, para el cual, solo la transformación para poder llevar correo y paquetería, costó 9 millones de euros”. Y a esto ha añadido que hay “hasta contratos dudosos con la “Koldosfera”, a la que le compraron más de 8 millones de mascarillas defectuosas. Y toda esta situación, en cualquier caso, se traduce en que “el servicio es pésimo para los riojanos porque funciona cada vez peor. Y ahonda en el despoblamiento rural y del abandono de nuestros pueblos”, ha concluido el diputado popular».