El PP de Haro sube en votos de 1.453 a 1.698 a pesar de bajar la participación, mientras que el PSOE pierde de 1.895 a 1.590

Tras unos comicios, el que no se conforma es porque no quiere.

El PSOE de Haro, en sus redes sociales, señala que: «Tras la jornada electoral, queremos agradecer a los 1.590 votantes que siguieron confiando en nosotros, en el progreso y en el avance. Sin olvidarnos de interventores, apoderados y miembros de mesa que consiguieron que la jornada se desarrollase sin ningún contratiempo. 👬👫

También desde aquí, felicitar al Partido Popular por su victoria en las elecciones europeas.

Nos separan tan solo 108 votos seguramente venidos de la baja participación. 📉

Aún así, 108 razones para seguir trabajando, 108 razones para seguir dando lo mejor de nosotros y 108 razones para construir un futuro progresista, sostenible, feminista, justo y plural. 🌹

En definitiva, 108 empujones hacia delante para analizar fallos y seguir creciendo y construyendo el futuro que necesitamos. ❤️

No decaímos en las municipales, no decaímos en las nacionales y por supuesto, no lo haremos ahora. Seguimos con más fuerza si cabe 💪🏽»

Todo esto, después de bajar de 1.895 votos en las europeas de 2019 a 1.590 papeletas en 2024 y, a pesar de aumentar la abstención, subir el PP de 1.453 electores en 2019 a 1698 este año.