OPINIÓN | «VIVA EL SAHARA LIBRE»

Esta última semana he podido leer en medios de difusión riojana que el señor consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital ha iniciado los trámites necesarios para “solicitar el pago de la deuda” que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario del Sahara Occidental tiene con el Servicio Riojano de Salud por haber sido asistido en el Hospital San Pedro a partir del 18 de abril de 2021 por el padecimiento de una neumonía ocasionada tras la infección por Covid-19.

No sólo me ha sorprendido esta decisión, sino que además me ha desagradado profundamente. No sólo se trata de que defienda el sistema público de asistencia sanitaria ante la enfermedad como un “derecho universal”, sino que el pueblo saharahui es sin ninguna duda un “pueblo hermano de España”.

No hay que olvidar que Brahim Ghali, hace menos de sesenta años, tenía un DNI de nuestro país. Brahim Ghali era español y, tampoco hay que olvidar, que tras la vergonzosa retirada de España del Sahara Occidental en el transcurso de un “pseudo-proceso descolonizador” dejamos a nuestros hermanos, indefensos, ante el imperialismo expansionista marroquí. Y tampoco olvido el “giro de opinión” del Gobierno español, no del pueblo español, cediendo a las presiones geo-estratégicas y económicas del Gobierno de Marruecos, en clara oposición a las directrices emanadas de la O. N. U.

No sólo nuestro Gobierno se puso “de espaldas” ante la impresentable posición de Marruecos, que no sólo lleva a cabo un nuevo proceso de “colonización” que le permita arrebatar los recursos económicos del pueblo saharaui, sino que además pretende “hacer desaparecer su propia identidad”.

He viajado en varias ocasiones a la “Hamada”, la parte más árida y seca del desierto argelino, junto a Tinduff, y siempre he podido observar el orgullo y la lucha por sus derechos de un pueblo desplazado desde hace más de cincuenta años de sus casas y de sus huertos, resistiendo frente a una agresión a sus derechos por parte de un ejercito invasor marroquí.

Hace ya muchos años, junto con mi amigo Fernando Martínez, trabajamos por lograr el “hermanamiento” entre Logroño y Hagunía y tuve el honor de acudir a Tinduff para firmar este hermanamiento entre ambas ciudades. Pensaba entonces que los saharauis fueron españoles y fueron nuestros hermanos y sigo pensando hoy lo mismo.

La República Árabe Saharahui Democrática constituye un pueblo hermano, tanto como los pueblos de la América Española. Me siento profundamente decepcionado por el Gobierno de la Comunidad Riojana, y también por el del Estado Español que olvidando la opinión de una parte importante de sus ciudadanos optó por olvidar este hermanamiento haciéndose participe de la agresión y del ataque a los derechos humanos orquestada y llevada a cabo por el Gobierno de Marruecos.

Soy riojano, he nacido en La Rioja, he desempeñado mi labor profesional en el Hospital San Pedro y le pido al Gobierno de La Rioja que abandone esta postura y no nos avergüence oponiéndose a la defensa de estos derechos.

Julio Martínez Flórez

Partido Comunista de España en Haro.