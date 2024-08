OPINION | En doscientas palabras (XVIII)

Doblamos el mes de Agosto, comenzamos la cuenta atrás para el final del verano. Un mes con más personal rondando las calles, no como los tediosos de invierno. Dispongo de más panoramas para entretenerme, para observar. No estoy declarándome voyerista, sólo me gusta el chisme cotidiano, callejero y tabernario.

La escena en establecimiento hostelero del pueblo, una pareja pidió ración de embutidos, llamándome la atención que al marchar dejaron en el plato dos rodajas de salchichón ¿Estaban saciados, no estaba bueno, no les gustaba el sitio?, ¿Por qué dos y no una o cuatro?, ¿Quizás no tenían todavía suficiente confianza, no queriendo ponerse el marchamo de zampón y tragaldabas? De momento, si yo fuera el tabernero, en las próximas raciones pondría algo menos, un par de lonchas menos. De lo que se tira no hay provecho. ¿Lo echaría al coleto el camarero al retirar el plato?

Serán los nuevos tiempos, gestos de moderación, educación o quién sabe si respeto. Los chinos, parece ser que siempre dejan algo. Por eso me gusta la cocina de autor, no es posible dejar nada o no comes, pasando mas hambre que Gargantúa con voracidad contenida.

¡Con lo bonito y filosófico que es el atracón!

Vizconde del Moro.