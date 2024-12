El PSOE de Haro denuncia que el presidente de la comisión informativa de Hacienda negó la participación en la misma «como oyente» a uno de sus concejales

Según relata el PSOE de Haro en nota de prensa, «el miércoles 11 de diciembre tuvo lugar la comisión informativa de Hacienda, Turismo e Industria, donde se nos presentó el borrador de los presupuestos para 2025.

A dicha comisión asistieron las titulares de la misma, Naiara Hernáez, Ramona Barna y Elena Ugarte, y como oyente Mikel García.

El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, contempla, que los miembros de la corporación municipal, tienen derecho a acudir a todas las comisiones informativas que así deseen como oyentes, sin voz y sin voto. Este mismo reglamento en su artículo 137.1 dice que para acudir a las mismas habrá que solicitarle permiso al presidente de la comisión correspondiente.

Al llegar a la misma, Mikel García solicitó estar presente en la misma como oyente, a lo que el presidente, el señor Rafael Felices García Vargas, le respondió que no, porque no se le había solicitado permiso previamente. En ese mismo momento, el concejal del PSOE le solicitó nuevamente poder quedarse, petición que fue denegada por segunda vez.

Sabemos que el señor García Vargas, fue informado de la asistencia del concejal del PSOE a la comisión informativa como oyente esa misma mañana, y decidió esperar hasta el momento de la llegada del concejal a las 19:00 horas, para denegarle la entrada.

Aclarar que en el reglamento no existe ninguna directriz que indique cuánto tiempo antes se tiene que solicitar la asistencia a comisión como oyente, ya que no existe, y tanto es así, que en lo que llevamos de legislatura, han sido unas cuantas las ocasiones en las que muchos de los concejales del grupo municipal socialista han acudido a comisiones informativas como oyentes, solicitando en el momento de celebración de las mismas el permiso, no habiendo nunca ninguna respuesta negativa al respecto, como ha ocurrido en este caso.

Por lo tanto, el señor García Vargas, ha privado de sus derechos como concejal al señor García Urquidi porque ha querido, saltándose lo que marca la ley, demostrando una vez más la falta de transparencia de este equipo de gobierno».