OPINIÓN | El futuro de la movilidad interurbana en Haro

Gran cantidad de habitantes de Haro salimos de la ciudad a diario por cuestiones laborales, para estudiar, por ocio, turismo o compras. Quizá nunca antes habíamos tenido que desplazarnos tanto para satisfacer nuestras necesidades. El sistema socioeconómico en el que nos vemos inmersos fomenta una hipermovilidad debido a que trabajo-casa-ocio cada vez están más dispersos en el espacio. En la actualidad, nuestra ciudad se va convirtiendo poco a poco en una ciudad dormitorio. La vivienda en Haro es más barata que en las capitales cercanas pero hay poco trabajo, por lo que en muchos casos hay que salir a trabajar a Logroño, Miranda de Ebro o Vitoria-Gasteiz. Si bien es cierto que existen algunas líneas de autobús (el servicio de tren apenas existe), el protagonista principal de estos desplazamientos es el coche particular con las habituales 4 plazas restantes vacías.

Los principales problemas que suponen este tipo de desplazamientos son los accidentes y la contribución al cambio climático, al ser, el sector del transporte, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en el estado. Pero a medida que el tiempo vaya avanzando, el precio del combustible vaya inevitablemente aumentando, o el no más ecológico pero si más exclusivo coche eléctrico vayan afianzándose dejando a mucha más gente sin vehículo privado, se nos van a ir complicando cada vez más los desplazamientos interurbanos.

Ante este futuro poco halagüeño, es importante que nuestro Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja comiencen a dar necesarios pasos para ir desarrollando soluciones energéticamente eficientes y poder afrontar de forma progresiva este reto que se nos avecina.

¿Qué escenario de futuro podría interesar para Haro? No hay una receta única, pero muchos ayuntamientos y gobiernos pasan por fomentar una modalidad diferente de movilidad interurbana. Teniendo en cuenta que según la DGT casi la mitad de las personas en La Rioja (el 42%) no tienen carnet de conducir, se podría pensar en un sistema diversificado e integrador, que nos permita ejercer nuestro derecho a la movilidad. He aquí varios ejemplos:

Comencemos por el autobús. Tras varios años de carencias como iluminación exterior y servicio de aseos en la estación de autobuses (recientemente resueltos), todavía presenta problemas a resolver por el ayuntamiento, como el gran bache en el firme justo en el acceso de los autobuses a las dársenas, o los excrementos de paloma acumulados debido a la colonia asentada en el edificio. Con respecto a los servicios y horarios de autobuses, todavía son muy insuficientes: poca frecuencia entre semana y servicios mínimos en los fines de semana, falta de viajes directos en horas punta, etc… Una tarea que requiere de la implicación y voluntad del Gobierno de La Rioja pues suya es la competencia. También puede ser interesante destinar las plazas de parking de la zona aneja (calle Castilla) a paradas de máximo 15 minutos. Así, se facilita el acceso y recogida de usuarios/as de la estación evitando que los coches aparquen en la zona de las dársenas o en doble fila, ante la imposibilidad de hacerlo de otra manera.

Por su parte, el tren de Cercanías (que no el de Alta Velocidad), ese medio de transporte con estación en Haro pero casi sin servicio, es crucial para la movilidad barata, segura, inclusiva, eficiente y muy poco contaminante. El Gobierno de La Rioja y Gobierno de España son los que deciden qué servicio ofrecen, y por el momento, su apuesta es insuficiente.

Con respecto al uso del coche particular, sea de combustión o eléctrico, todavía recibe millonarias subvenciones e inversiones púbicas de todo tipo. Aunque no es el medio de transporte más sostenible, se puede reformular y optimizar su utilidad. El Ayuntamiento con el apoyo de la ciudadanía, podría desarrollar acciones para transformar su desproporcionado uso en pos de la eficiencia. Un buen ejemplo de ello es que muchos ayuntamientos tienen en sus páginas web un servicio de contacto para compartir trayectos en coche, bien sean diarios o de viajes puntuales. En estas webs o aplicaciones se publicitan trayectos y horarios por los propios usuarios. Personas con necesidades de desplazamiento y sin coche propio entran en contacto con personas que van a realizar el mismo desplazamiento en su vehículo y que disponen de plazas libres. Así, acuerdan compartir viaje y gastos, de manera que ambas partes se benefician. La importancia de este sistema es que la implicación del ayuntamiento proporciona seguridad en los contactos ya que todos los usuarios deben registrarse previamente. En este sentido, cabe recordar que en 2022 nació un proyecto para estos usos en La Rioja llamado RURALCAR del cual apenas hay información sobre si llegó a estar en funcionamiento y que por desgracia a día de hoy no está operativo. Para otros usos que no pueden encajar en esta propuesta, siempre quedará el taxi, o en un futuro no muy lejano, flotas de coches compartidos tipo carsharing.

Para los desplazamientos de no muchos kilómetros, la bici sigue siendo el vehículo más eficiente, pero para ello el Ayuntamiento de Haro ha de implicarse mínimamente como ya hacen cada vez más ciudades europeas. Trasladarse entre las localidades más cercanas en bici por carretera es también una buena opción, como por ejemplo a Anguciana, Casalarreina o Labastida. La DGT ordena que en carretera los ciclistas deben circular por el arcén siempre que éste exista. Por eso, para este tipo de desplazamiento, se hace necesario el mantenimiento, la limpieza y la ampliación de los arcenes, para que otorguen espacio seguro y visibilidad a ciclistas. Por otro lado, prácticamente todas las entradas y salidas de Haro para este vehículo merecen adaptaciones mediante inversiones, pues la peligrosidad que presentan desincentivan el desplazamiento interurbano en bici.

La movilidad es un importante factor que condiciona nuestra vida diaria. El cambio de paradigma necesario no podrá realizarse a corto plazo, pero se puede empezar por unos pequeños gestos, como colocar aparcabicis en lugares clave como la estación de autobuses, centros educativos, centro de salud y Plaza de la Paz, entre otros. Para implantar estas y otras mejoras, es necesario desarrollar un plan y prever una partida presupuestaria. Sin embargo, en la reciente aprobación de los presupuestos para 2025 por parte del equipo de gobierno municipal, no se ha destinado nada a este importante aspecto. Es más, debido a la opacidad y falta de transparencia de nuestro Ayuntamiento, desconocemos cuál es el modelo de movilidad por el que quieren apostar. Lo único que se ha hecho público es que han proyectado grandes inversiones para crear parkings de coches en la calle Magdalena y en la zona de El Ferial (800 plazas según la prensa).

Tras la aprobación sin debate ninguno y sin transparencia de los presupuestos para 2025 del actual equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento, desde Ecologistas en Acción de Haro lamentamos la nula planificación e inversiones necesarias en algo tan importante como es la transformación de la movilidad.

Por ello, invitamos a los ciudadanos y ciudadanas de Haro a exigir al equipo de gobierno municipal cambios profundos en las políticas de movilidad, que nos permitan adaptarnos a las circunstancias y no quedarnos atrás, como ya hacen muchas ciudades a nuestro alrededor. Todo esto redunda en el interés general, pues resulta indispensable para la reducción de la contaminación y los accidentes, y mejora la calidad de vida, la inclusividad y la eficiencia energética.

Ecologistas en Acción de Haro