Ernesto Tubía Landeras gana el Certamen Literario `Esteban Manuel de Villegas´

Es la tercera vez en la que el escritor jarrero consigue este galardón.

l mismo lo comunicaba en Facebook:

“Hoy es un gran día.

A la consecución de un premio que no puedo desvelar, se suma el haber ganado el “Esteban Manuel de Villegas”, en Nájera. Probablemente, el premio de narrativa más importante dentro de La Rioja, y acotado a escritores riojanos. Es un premio que ya gané en dos anteriores ocasiones, hace ocho y once años, y que me hace especial ilusión por la historia que tiene dentro de La Rioja, por su trayectoria y por estar organizado por el instituto en el cursó estudios Mariola y del que tan buenos recuerdos guarda.

Con estos dos galardones llego a la cifra de 250 premios literarios. Una cifra que jamás, y digo jamás, pensé que alcanzaría cuando comencé en este mundillo hace ya algo más de una década.

En esos doscientos cincuenta premios, al contrario de lo que pueda parecer, porque así lo vende algún memo, no están incluidas las veces que he sido finalista o menciones y accésit que no hayan llevado aparejado nada más que esa condición. Los doscientos cincuenta premios son eso, premios. Y el alcanzar esa cifra no creo que sea sencillo, el nivel de participación desde que se ha abierto este mundo gracias a Internet es altísimo, y ganar un premio cuesta mucho más de lo que en ocasiones parece. Además, por muchos premios que lleve sigo sintiendo algo muy especial cuando suena el teléfono y preguntan por mí diciendo los dos apellidos. Y esa sensación espero que no se me pase nunca.

Igualmente, a lo largo de estos años, he tenido la oportunidad de conocer a gente estupenda, a escritores que admiro muchísimo y rincones de la geografía literaria donde me han tratado de maravilla. Y eso es algo impagable.

El siguiente reto, porque así resulta ser, es alcanzar el doscientos cincuenta y uno, volver a coger la maleta y recorrer los rincones más insospechados de España, con la ilusión de seguir creciendo.

A todos los que os alegráis de mis cosas, de corazón, muchísimas gracias”.