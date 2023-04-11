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ELECCIONES. Las mesas del Distrito 4 Sección 1 de Haro se ubicarán en el Instituto Manuel Bartolomé Cossío, en los pasados comicios se encontraban localizadas en la Escuela de Idiomas

ELECCIONES. Las mesas del Distrito 4 Sección 1 de Haro se ubicarán en el Instituto Manuel Bartolomé Cossío, en los pasados comicios se encontraban localizadas en la Escuela de Idiomas

Por Radio Haro
11 abril, 2023
18
0
Bartolome Cossio

DISTRITO SECCIÓN MESA/LOCAL DIRECCIÓN
1 1 U CASA CONSISTORIAL PLAZA DE LA PAZ
2 1 A COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA
2 1 B COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA
2 1 C COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA
2 2 U COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA
3 1 A COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA
3 1 B COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA
4 1 A I.E.S. BARTOLOMÉ COSSÍO C/M.B.COSSÍO
4 1 B I.E.S. BARTOLOMÉ COSSÍO C/M.B.COSSÍO
4 1 C I.E.S. BARTOLOMÉ COSSÍO C/M.B.COSSÍO
4 2 U COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA
4 3 A ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO
4 3 B ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO
4 4 A ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO
4 4 B ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO
4 4 C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO

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