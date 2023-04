ELECCIONES. Las mesas del Distrito 4 Sección 1 de Haro se ubicarán en el Instituto Manuel Bartolomé Cossío, en los pasados comicios se encontraban localizadas en la Escuela de Idiomas

DISTRITO SECCIÓN MESA/LOCAL DIRECCIÓN

1 1 U CASA CONSISTORIAL PLAZA DE LA PAZ

2 1 A COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA

2 1 B COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA

2 1 C COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA

2 2 U COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA

3 1 A COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA

3 1 B COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA

4 1 A I.E.S. BARTOLOMÉ COSSÍO C/M.B.COSSÍO

4 1 B I.E.S. BARTOLOMÉ COSSÍO C/M.B.COSSÍO

4 1 C I.E.S. BARTOLOMÉ COSSÍO C/M.B.COSSÍO

4 2 U COLEGIO SAN FELICES AVDA. LA RIOJA

4 3 A ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO

4 3 B ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO

4 4 A ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO

4 4 B ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO

4 4 C ESCUELA OFICIAL IDIOMAS C/M.B.COSSÍO