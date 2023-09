La alcaldesa pide responsabilidad al PSOE con la información municipal y le explica las fórmulas legales para conseguirla

Guadalupe Fernández, en la reunión de la Junta de Portavoces, pidió al PSOE responsabilidad con la información municipal y cómo la traslada en sus redes sociales. La alcaldesa, también señaló a líder socialista Naiara Hernáez las fórmulas legales que existen para pedir información y que no pasan por la Junta de Portavoces. A la máxima responsable municipal le sorprendente que en una comisión de Economía no se pida información sobre el presupuesto y la situación del Ayuntamiento y que de repente se pida un encuentro de portavoces «en la que no se puede dar esta información”.