Borja Merino asegura que el Ayuntamiento de Haro, ante la falta de Banda de Música para el Pilar, pidió presupuesto abierto a varias y solo accedió la de San Asensio

El concejal del equipo de gobierno, miembro de Cs, en sus redes sociales indica que: «Me gustaría aportar una serie de aclaraciones como Concejal del Área de Música del Ayto de Haro respecto al concierto de la banda de San Asensio hoy en Haro por el Día del Pilar.

1- Los jarreros deben de ser conscientes que desde el 31 agosto 2023 NO TENEMOS BANDA MUNICIPAL. En los últimos años se ha venido abordando el problema de la banda municipal de música licitando un contrato de 4 años de duración y con una partida importante de dinero (que supone un esfuerzo para las arcas municipales y que no tiene gran retorno puesto que se va la mayoría en kilometrajes por tener que buscar músicos fuera y por altas y bajas de la seguridad social), añadido a los importes de Director y Escuela Municipal de Música.

2- Tras dos meses de reuniones y conversaciones con la Agrupación que venía dando el servicio de Banda Municipal y el Director, sumado a la especial cabezonería mía de que fuese la misma banda de los últimos años, acordamos realizar las fiestas de septiembre como se venía realizando el contrato mayor, aún siendo ya fuera de plazo y contrato , con el apoyo de todo el Equipo de Gobierno.

3- Pasadas las fiestas y sin tener banda municipal por ausencia de contrato con nadie, se decidió solicitar presupuestos de manera abierta a la agrupación, asociación y diversas bandas de la zona. El equipo de gobierno decidió que aunque no haya banda municipal, POR AHORA, los jarreros merecían una actuación musical en el día del Pilar y que nos gustaría que fuese una Banda y no un grupo musical de cualquier tipo, siendo lo más idóneo por el tipo de festividad de la que se trata.

4- Finalmente, tras varias dudas por ver si iban a tener suficiente gente y tiempo de ensayo para poder hacer este concierto, solo accedió la Banda de San Asensio. Entiendo que puede haber molestias porque, viendo el concierto, se ha reforzado con músicos de Haro que no son de la Agrupación. Valoraciones aparte, creo que todo el mundo tiene derecho a poder tocar en su municipio y ser respetado y valorado.

5- Esto es una actuación musical independiente, y mientras no tengamos Banda Municipal, los días que el equipo de Gobierno estime oportuno ofrecer una actuación musical de este tipo se hará una solicitud de presupuesto abierta para todos, igual que se hace para cualquier otro concierto, actuación o evento.

6- Seguimos trabajando en lo realmente importante: BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE HARO. La Banda no es de la Agrupación, ni de la Asociación, ni tiene que ser un instrumento político, ni mucho menos servir para venganzas o beneficios personales. La deben formar aquellos alumnos de la escuela municipal de música que quieran tocar en grupo y sean válidos y todo aquel aficionado a la música de Haro y la comarca que desee tocar en ella y cumpla los mínimos. ABIERTA PARA TODOS. En ello estamos trabajando y es lo que vamos a hacer. Ver cómo se puede ejecutar legalmente esta idea y fomentarla.

Como reflexión, el que no sepa mirar por el bien de Haro o se piense que la banda es dársela a unos y quitársela a otros debe estar fuera de este proyecto. Sé que no es fácil y hay que tener visión a largo plazo para ello, pero deberíamos olvidar el pasado, dejar de lado las rencillas personales y luchar todos por recuperar una Banda Municipal de Haro con gente de Haro y que sea sostenible en el largo plazo, no solo económicamente, si no con personal y recursos propios de la Comarca de Haro. La Banda no puede ser un contrato, tiene que ser su gente. Y si es Municipal Harense pues debe ser todo lo posible de Haro. Políticamente lo más sencillo es lo que se ha venido haciendo, licito 4 años de contrato de banda a una asociación o agrupación y que el que venga detrás se coma el problema. Desde luego que por mi parte no va a ser así, yo estoy aquí para, bajo mi criterio, hacer lo mejor para Haro y su gente, especialmente a largo plazo y evitar todo lo posible el postureo momentáneo que beneficie a mi imagen y no a nuestra ciudad, ya que por mucho que a alguno le siente mal, antes que político soy de HARO.

Y sí, hoy ha tocado mi primo y algún amigo que pertenece a la «Asociación» y también tengo algún amigo y a mi tío que ha tocado en la banda mil años y está en la «Agrupación». El que piense que esto de hoy es personal, desde luego por mi parte y es por la única que puedo responder en cuanto a este concepto, está muy equivocado. Ojalá algún día toquen juntos tanto mi tío como mi primo, algo que jamás se debió perder».