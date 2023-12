El Ayuntamiento de Haro “amortiza” el puesto de trabajo de director – jefe de la Unidad de Música

El acuerdo se tomó con la oposición de PSOE, POR LA RIOJA y VOX que apostaban por reubicar al trabajador que, que con esta amortización, al no ser funcionario dejará de prestar sus servicios para el Consistorio.

La decisión se tomó “dado que el servicio de banda municipal actualmente no se presta y no hay previsión de prestación en el futuro en la forma en la que se venía haciendo hasta ahora, ya no es necesario, por tanto, el puesto número 42 Director de la Banda de Música”.

El concejal de Banda, Borja Merino, contaba así el proyecto de agrupación en el que trabaja el equipo de gobierno.